"Vivo en South Beach, pero añoro a la familia y el adobo"

Con más de 20 años de experiencia en el mercado audiovisual de Europa y Latinoamérica, Rocío Sañudo ha ejercido de directora, presentadora, reportera, redactora , y su pasión por el piano y la actuación que también ha llevado a su vida profesional. Ha desarrollado temáticas desde informativos, magazines, documentales,tertulias políticas, espacios culturales, gastronómico, talk shows, colaborando con figuras de la talla de Jesús Quintero, Ana Rosa Quintana, Juan Ramón Lucas, o Melchor Miralles, y ya fuera de nuestras fronteras, en Miami, donde es corresponsal actualmente.

-¿Cuando estudiaba la carrera en la Universidad de Sevilla ya tenía claro qué camino de la comunicación quería tomar?

-La televisión siempre me llamó la atención,pero jamás pensé que pudiera estar a mi alcance. Recién salida de la universidad me propusieron presentar mi propio programa en una cadena local de Sevilla. Me enganchó desde el primer momento el ritmo de trabajo, lo que aprendes cada día, porque realmente no hay dos días iguales en la televisión.

-Ha desarrollado muchas labores distintas en el mundo de la comunicación ¿con cuál se quedaría?

-Cada una de ellas me ha dado una visión diferente. Empezar como redactora te da la posibilidad de entender las circunstancias de cada puesto. Me quedo con la dirección, por hacer equipo y estar en "la cocina" de las redacciones; y con la presentación, porque es muy agradecido estar cara al público. En Miami la responsabilidad de una conexión en directo para un informativo nacional como corresponsal como freelancer es muy activa.

-Y de los diferentes espacios en los que ha participado, ¿con qué se queda de cada uno de ellos?

-Del periodismo de investigación y los documentales me quedo con lo atractivo de trabajar en profundidad en temas comprometedores y denunciables. De los programas de entrevista, me quedo con Quintero, por su dinamismo y poder viajar a Argentina o Uruguay. Del entretenimiento, trabajar con profesionales como Ana Rosa Quintana, Juan Ramón Lucas, o Jorge Javier Vázquez, y formar parte de un buen equipo. Es algo muy enriquecedor.

-También es usted pianista profesional, con participaciones en programas de televisión como Bravo por la Música¿Cómo comenzó esa pasión que es a la vez profesión?

-Mis padres son muy amantes de la música y con 8 años me maravilló el piano. A los 17 tocaba en locales de Cádiz y Sevilla, incluso estuve cuatro años en un restaurante chino. El piano ha sido un gran complemento en programas musicales.

-¿Qué diferencias ha notado en su profesión y en su vida en nuestro país y en Miami?

-En España las diferencias profesionales son más sutiles que aquí en Miami por la mezcla intercultural y de maneras de trabajar y de relacionarse. En América la televisión está mucho más personalizada en los presentadores, y hay mucha sensibilidad con la información hispana o latina. Vivo en la zona de South Beach, en un verano perpetuo, una alegría, pero añoro la familia y el adobo (risas).

-¿Le queda algún proyecto en el tintero?

-Muchísimos. He montado mi propia productora, Lemon Media, y hay mucho trabajo. Además, querría dirigir un magacín o un informativo con mi sello.