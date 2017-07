Es la chica que durante años acompañó a los niños andaluces en La Banda. En este verano forma parte de La tarde, aquí y ahora de Canal Sur, junto a Juan y Medio y ya en estos días, con Rafael Cremades.

-¿Nerviosa ante este reto?

-Tan como Juan como Rafael me transmiten mucha seguridad, mucha tranquilidad y mucho cariño. Mos conocíamos ya desde hace muchos años y hemos coincidido en los pasillos, en galas. La verdad es que volver a casa de la mano de Juan y Medio ha sido muy bonito. Estoy feliz.

-¿Es más complicado el público adulto, o aún más lo niños?

-Con los niños se aprende mucho, ya que tienen una espontaneidad, una naturalidad. Sabes que pueden saltarte por cualquier lado, y tienes que tener los sentidos muy abiertos. Con los mayores pasa parecido, tengo un especial cariño porque, gracias a Dios, mantengo a mis abuelos, e igual que con ellos me encanta estar con ellos y escucharles. Estar con las personas mayores es un placer, un regalo. Tener que sustituir a una gran profesional tan querida como Eva y que la gente te reciba con los brazos abiertos es algo muy bonito. Vuelvo a Canal Sur como si no me hubiera ido.

-Comenzó con 16 años ¿cómo fue el comienzo en La Banda? ¿Deseabas ser presentadora o fue mera casualidad?

-Casualidad no fue porque yo ya estaba en una compañía de Teatro en Jerez y tenía contacto con el público. Me gustaba la oratoria, hacer danza, y desde pequeña tengo vídeos en el escenario. No esperaba salir elegida en el casting, fuimos 25 000 niñas y cuando me llamaron yo no me lo creía. Todo fue gracias a mi padre, que vio el anuncio en el periódico e incluso envió la carta sin que yo lo supiera. Se lo agradeceré siempre. Y tuve a una familia que me apoyó mucho y me ha mantenido con los pies en el suelo.

-¿Con qué formato se queda?

-Los programas infantiles fueron mi comienzo profesional y yo llegaba con mucha ilusión pero poca experiencia. Así que aprendí mucho sobre la marcha. Fue un reto, pero lo recuerdo con mucho cariño por que los niños te dan tanta naturalidad y te ayudan a aprender mucho. Tuve suerte porque los niños me adoraron, y hoy aún me encuentro quién por la calle le dice a su hijo que era yo la de los programas infantiles cuando ellos eran pequeños. Con los programas musicales pude entrar de lleno en la cultura musical. En el programa de Ciencia y Tecnología de TVE me dio una serenidad que yo necesitaba.

-¿Aprendió más con las cámaras que con los libros?

-Frente a las cámaras, sin duda. Es la experiencia la que te hace crecer. En muchas ofertas de empleo piden gente con experiencia, pero es difícil si nunca dan la oportunidad para empezar a los jóvenes y alerto de que hay ayudarles.