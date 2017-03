"Los acosadores se creen que nadie les va a descubrir"

Estaba ayudando en televisión a las familias con hijos de comportamiento problemático, pero en ese momento le necesitaba su propia familia. Pedro García Aguado cerró su andadura en Hermano mayor, en Cuatro, hace un año porque se centró en su madre, con una enfermedad terminal. El ex campeón de waterpolo cuenta con una asesoría donde sigue ayudando a los jóvenes y timonea tres proyectos para Atresmedia. El primero en aparecer es este Cazadores de trolls, que emite La Sexta los martes tras El intermedio.

-Se marchó de la televisión sin hacer aspavientos.

-No me costó trabajo dejar Hermano mayor porque tenía que solucionar mis propios problemas. Estuve varios meses dedicados íntegramente a mi madre, hasta que falleció. Después surgieron oportunidades en Mediaset y en Atresmedia y me decanté por un nuevo camino.

-La ayuda como forma de vida.

-Ese es mi proyecto. Tengo una asesoría familiar para aprender a educar. Yo creo que la televisión es buena como escaparate, pero llega hasta donde llega: unos pocos casos. Mi idea es ayudar a la gente. A toda la que sea posible. En estos trece capítulos hay trece casos de acoso, de trolls. Detrás del anonimato hay tipos que se creen que no van a ser descubiertos y van a dañar a los demás.

-Antes los padres creían tener protegidos a los hijos en casa, pero ahora es en el hogar donde existen casi tantos peligros como en la calle.

-Las redes sociales, las aplicaciones, son fantásticas y también peligrosas. Antes los padres se preocupaban con quién iban sus hijos, dónde estaban; pero ahora tienen que supervisar qué hacen en internet. Es un océano que hay que vigilar, lo que no quiere decir que nos entrometamos en su vida privada. Nuestra supervisión es fundamental. Los peligros, por supuesto, ya no están sólo en la calle. Nuestros hijos deben entender que están en buenas manos y que estamos a disposición de combatir contra cualquier desalmado…

-¿Cómo es el perfil de estos acosadores virtuales?

-Hemos encontrado perfiles diferentes, pero lo que tienen en común es que se creen que nadie les va a pillar. Suelen ser personas en soledad, con autoestima baja. Y sus víctimas pueden ser cualquiera. Estamos expuestos todos.

-¿De qué manera suelen actuar?

-Hay ataques verbales, insultos, obsesiones con ataques emocionales, pero también se traspasa lo on line para meter miedo cerca de esa persona. Utilizan la información de estos jóvenes para atacar en su entorno, acorralando.

-¿El acosador siente placer en esa instigación?

-No es tanto placer sino a veces ignorancia del sufrimiento del otro.

-¿Se va a meter en líos como cazador de trolls?

-No es meterme en líos, es confrontarme a esos acosadores. ¿De qué manera? Hay que verlo esta noche. El programa está centrado en los padres: de qué manera pueden prevenir y actuar ante el acoso hacia sus hijos.

-Prevención y actuación ¿como hacer que los hijos colaboren para solucionar su problema?

-Si a los jóvenes se les educa bien ellos mismos evitan los problemas. Hay una brecha tecnológica que nosotros tenemos que superar precisamente para conocer mejor a nuestros hijos y estar cerca.