"Yo, como actriz, soy carne de cañón de las series"

Si por algo se está caracterizando la tercera temporada de la serie Allí abajo, la comedia líder de la noche de los lunes, en Antena 3, es porque nadie está donde tiene que estar, ni con quien tiene que estar. Por culpa del incidente que sufrió don Benjumea, todo el mundo norte-sur se vio desestabilizado y muchos personajes han tenido que lidiar con sus diferentes. Para colmo, en plena recta final de esta entrega -aunque ya hay firmada una cuarta-, Carmen (María León) e Iñaki (Jon Plazaola) se encuentran inmersos en su primera crisis matrimonial, que nadie sabe dónde va a ir a parar. Una de las parejas más queridas de la televisión está a un paso de tomar caminos por separado tras la infidelidad de Iñaki con Gotzone (Nerea Garmendia) y la declaración de Horacio (Gorka Otxoa) a Carmen. La actriz sevillana María León da las claves del desenlace... por el momento.

-La trama se ha centrado, en esta tercera temporada, en la marcha de la pareja al norte y, en estos últimos capítulos, en el distanciamiento y el embarazo inesperado. ¿Se le apagará la mecha del amor al matrimonio?

-Iñaki ha estado muy ocupado con su trabajo, y Carmen buscándolo. La pareja se ha independizado un poco, y más desde que Carmen ha vuelto a Sevilla por su trabajo. Van a estar ahí, ahí, quizás se vayan cada uno por su lado, y luego se reencuentren, quién sabe. Lo que está claro es que hay mucho amor entre ellos, pero a veces el amor no lo es todo.

-¿Podrán los celos con la pareja?

-Por parte de Carmen no hay celos. Y al final ha resultado que sí tenía motivos (risas). Iñaki sí se ha puesto celoso algunas veces. Desconfía de Horacio y es normal, porque es un hombretón, un tío guapo, moderno, que hace yoga... hay mucha rivalidad y celos entre ellos. Pero al final es Carmen la que tiene que decidir entre Horacio y su marido. Será una decisión difícil.

-Para una actriz, hacer una serie como ésta es dedicarse a ella cien por cien. ¿Le resulta complicado no aceptar otros proyectos en cine o teatro que seguro le llegan?

-Hay que estar muy agradecido a tener trabajo. Como actriz, siempre se puede sacar tiempo cuando acaba la grabación, entre una temporada y otra. Pero es difícil tener un personaje que se mantenga en una serie de televisión, por eso hay que estar agradecida y entregarse al proyecto.

-¿Le resulta cansado el ritmo de grabación de la tele, comparado con el cine, por ejemplo?

-Hombre, cansa estar tantos meses grabando, pero le mentiría si dijera que esto quema o me asusta. La verdad es que yo, como actriz, soy carne de cañón de las series de televisión. He aprendido en ellas y he crecido mucho en la televisión. También le digo que hay que aprovechar el tiempo que no se hace televisión para renovarse profesional y personalmente: para hacer otros papeles y descansar de este ritmo.

-Tanto tiempo en el norte esta temporada, habrá aprendido euskera.

-¡Lo que me faltaba! La verdad es que sólo he subido dos veces, para exteriores, lo demás se hace en plató. Yo es que escucho a mis compañeros hablar euskera y todavía no sé si es alemán o qué. Tiene que ser dificilísimo, no he tenido tiempo.