La agencia de 'Paquita Salas' reabre al público el 29 de junio

Tiene adicción por la ginebra Larios y por la bollería industrial y no tiene inconveniente en proferir recomendaciones con la boca llena y los dedos gesticulantes. Está desfasada por completo, el tiempo la ha tratado peor que Paco, un ilustre ex marido que controla parte de la industria audiovisual española. Ella se resigna desde una oficina cutrona y aún sueña con crear estrellas del cine y seguir codeándose con la crema de las revistas mientras devora canapés. Ya en la pasada gala de los Goya, donde fue la excepción de una noche de mal humor, lo dejó claro. Si usted todavía no ha visto ningún capítulo de Paquita Salas al menos quédese con la esencia que destilan las promociones en youtube de esta serie al margen. Los vídeos de Paquita con los actores de Stranger Things y con los eurovisivos Albert y Amaia (casi se profetiza el 23º puesto en ese drama de camerino) resumen la ironía y dulce amargura de las historias de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis. Los directores y escritores de la película La llamada y de esta webserie viral de la manager a la que le ha seguido en Flooxer hace unos días la historia de Soy una Pringada, Looser.

Paquita Salas,que contará con una tercera temporada en 2019, apareció en las vidas de la gente en 2016 en la plataforma de vídeos de Atresmedia y de ahí pasó a Netflix. La plataforma estadounidense ha encargado una segunda tanda de episodios, otro puñadito de guasa, y que estará disponible el 29 de junio. De nuevo abrirá sus puertas la agencia PS Management. A cargo del orondo personaje, el actor Brays Efe (Las Palmas, 1988), ídolo de su generación millenial que a su vez se ríe de cómo el mundo analógico fue devorado tan rápidamente. Paquita es un esperpento de ese presente que de un día para otro se desvaneció como un fantasma.

Ya en la primera temporada, que da para un rato cualquier fin de semana, Paquita retrocedía a sus raíces en el pueblo riojano de Navarrete (ese tercer capítulo es el mejor de los cinco). Ahora, tras perder la representación de Macarena García (hermana en la vida real de Ambrossi) y Mariona Terés, la protagonista "sufrirá un descenso a los infiernos para encontrarse consigo misma", asegura Efe, y ahondará en las razones del fracaso de su agencia.

Belén Cuesta seguirá siendo Magüi, la ayudante; con Anna Castillo y Yolanda Ramos con mayor presencia de sus personajes de la primera tanda. Lidia San José se interpreta a sí misma. Andrés Pajares, Álex de Lucas y Secun de la Rosa también aparecerán en esta temporada que está al caer.