"Sin el amparo de un gran estudio hay que diversificarse"

Movistar+ ha abierto la puerta en esta primavera a títulos cinematográficos que no se han estrenado en España. En Movistar Xtra (dial 32), los miércoles a las diez de la noche, se abre este escaparate de cine inédito que en la pasada semana abrió este animador madrileño, Raúl García, autor de Extraordinary Tales, que también se puede ver en streaming en la plataforma. Hoy es el turno para un consagrado como Brian de Palma y una joya desconocida, Passion, que no halló hueco en 2012 para estrenarse en España. Los siguientes serán Hunger, la poco divulgada ópera prima de Steve McQueen; o una original comedia china, The Surprise. En el caso de García, que responde a este periódico desde Singapur, venía de un cortometraje, El corazón delator, con más de 25 premios internacionales, cuando explorando el universo del cuento de terror de Edgar Allan Poe se puso en marcha con su largometraje, que recibe así la oportunidad de llegar al gran público a través de Movistar Xtra.

-¿Se encuentra ahora mismo en Singapur porque debe encontrar nuevas oportunidades fuera de nuestro país?

-Estoy en Singapur porque la Universidad de Arte de La Salle me invita a dar clases por un semestre como residente. Siempre he compaginado mi trabajo en el mundo de la animación con la enseñanza y la oportunidad de conocer el sur de Asia y familiarizarme con el panorama de la industria en esta parte del mundo. Compartir mis conocimientos de animación con un grupo de estudiantes de todo el mundo me pareció muy tentador y una forma de recargar las baterías creativas tras nueve años de producción de Extraordinary Tales.

-¿Tenemos que pensar ya siempre en global cuando hablamos de audiovisual?

-El mundo de la animación ha cambiado mucho en los últimos años gracias a la tecnología que hace posible la desubicación geográfica a la hora de realizar filmes de animación; y por otro lado la forma en que hoy en día se financia un largometraje de animación exige la internacionalidad si se quiere competir en el mercado global. Los presupuestos de un filme de animación son elevados y es imposible para un solo país asumir la producción singular. La coproducción es necesaria para crear una película de aspiraciones internacionales.

-¿Se puede sobrevivir fuera de los circuitos mayoritarios? ¿Cómo es el trabajo fuera de las grandes productoras?

-Sí se puede sobrevivir. Lo que pasa es que al no estar al amparo de un gran estudio con sus grandes presupuestos de producción y sobre todo de promoción, la vida del director independiente exige tener que manejar 5 ó 6 proyectos a la vez, con la esperanza de que alguno llegue a ser realidad. Y al mismo tiempo te exige diversificar y tratar diferentes campos. Desde realizar libros interactivos hasta colaborar con servicios con otras producciones o dedicarse al mundo de la educación.

-A raíz del ciclo de Movistar Xtra ¿tienen un denominador común esas películas valiosas que no llegan a las carteleras españolas?

-Creo que el único denominador común es que son filmes fuera de la norma general del cine comercial norteamericano. Ante el asalto de superproducciones y cintas de superhéroes con grandes despliegues de efectos especiales, o filmes de animación con presupuestos de promoción que rozan los 100 millones de euros, esas películas se ven incapaces de encontrar una sala en la que estrenar o simplemente no hay el dinero suficiente para publicitar el filme. En mi caso con Extraordinary Tales si añadimos que es de animación de terror, el mercado potencial acaba siendo muy reducido fuera del nicho de los súper-fans del género que al final son los mas fieles seguidores.

-¿Nos podría enumerar algunas de esas películas minoritarias actuales que deberíamos buscar?

-Sólo reduciendo la lista al mundo de la animación hay un montón de largometrajes que nunca han llegado a España, o que se han estrenado en contadas ciudades. Desde los filmes menos convencionales de los estudios Ghibli como Only Yesterday o filmes europeos como The girl without hands de Sebastien Laudenbach; Avril et le monde truqué de Franck Ekinci y Christian Desmares; o la gamberrísima Panique au village de Vincent Patar, que pasará por Movistar Xtra...

-¿Puede aventurar algunos de esos nombres hoy para minorías que podrían llegar a ser iconos del cine en el futuro?

-Desde Tomm Moore, que con Cartoon Saloon es uno de los realizadores más importantes de la animación actual y que tras Song of the Sea, prepara su tercer largometraje, hasta el español Ignacio Ferreras que nos deslumbró con Arrugas; o Benjamin Renner, que realizó Ernst et Celestine. Hay un montón de artistas que luchan día a día para cristalizar su proyecto.

-¿Qué meta personal se ha trazado usted?

-Sigo trabajando para conseguir realizar mi siguiente filme, Bitten, basado en una novela de Cornelia Funke, mientras termino de escribir mi siguiente libro sobre animación, La magia del dibujo animado 3. En realidad, me gustaría el contar con un verdadero productor que me quitase el peso de tener que luchar con el mundo de la financiación y distribución para realizar un filme de animación independiente, y contar con el respaldo para seguir desarrollando proyectos de que tengo aparcados. Desgraciadamente el día sólo tiene 24 horas y sólo tengo dos manos. Son límites para la ciencia ficción que espero hacer realidad algún dia.