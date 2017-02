0, un año lleno de estrenos

Movistar+ celebra el primer año de vida de su nuevo canal #0, un año que se ha caracterizado por los programas de producción propia, como Late Motiv, el buque insignia de la cadena con Buenafuente, pero también por otros espacios de entretenimiento (Likes), series de primera, documentales y deportes. En este 2017 el canal proyecta estrenos en las cuatro líneas estratégicas de la cadena, que son: la comedia, el deporte, las grandes producciones y el entretenimiento de calidad. En la comedia el equipo se verá reforzado con nuevos fichajes como Silvia Abril, Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Vaquero y Sara Escudero, éstos últimos protagonistas de un nuevo programa llamado Cero en Historia. Joaquín Reyes declaró en este sentido que "me abristeis la puerta con Late Motiv y me he colado. Vamos a nutrir a los espectadores de anécdotas para ser el rey de las cenas. La intención es divertirnos hablando de historia". Serán sus compañeros los que se sometan a las preguntas del presentador a cerca de hechos acontecidos a lo largo de la historia y luego resolverán cuál ha sido la respuesta más acertada.

También llegarán a #0 El puente, con Paula Vázquez al frente, que se estrenará en abril y que, según la presentadora, "es el siguiente paso natural de los grandes formatos". Aitana Sánchez Gijón participará en la producción histórica de Conquistadores:Adventum que es documental cien por cien ficción pero a su vez es una ficción muy bien documentada.

La búsqueda será uno de los programas por el que #0 apostará y en el que veremos a un policía nacional, Diego Cortijo, descubriendo a través de sus aventuras por el mundo, grandes enigmas de la civilización. A finales de mes se estrenará Street viú, que hará una fotografía lugares emblemáticos de España para hacer un retrato real de lo que es a través de la gente, este programa quiere saber a qué respiran y a qué saben sitios tan populares, como por ejemplo, la calle Betis en Triana. Todo ello se llevará acabo con técnicas audiovisuales como el hyperlapse, que permite virar 360º para mostrar cada detalle.

POP, una historia de música y televisión, que desembarcará en la cadena en primavera/ verano, hará un recorrido a través de la música popular española desde sus comienzos en los años 50 y 60 hasta ahora, contará con grandes artistas invitados como Dani Martín o Ana Torroja.

En cuanto a deportes, #0 continuará con la información deportiva a través de los ya exitosos Minuto #0, Informe Robinson y Fiebre Maldini. Michael Robinson dijo estar muy contento y feliz porque hace lo que le gusta en un lugar donde le encanta estar. Algo a destacar en cuanto a la programación deportiva es que no se centran exclusivamente en el fútbol, sino que tienen cabida todos los deportes. El director de Deportes Movistar+, Carlos Martínez, revela que están por llegar grandes eventos como la Super Bowl, la NBA, la Copa del Rey de baloncesto y la Premier.

Uno de los presentadores estrella y que representa fielmente el espíritu de la cadena es Buenafuente, que seguirá con su programa Late Motiv porque según él mismo ha declarado "es el mejor programa que he hecho nunca y si algo sale mal, lo dejo". También se han reafirmado otras propuestas del pasado año como Ilustres Ignorantes, Loco mundo, Likes, Diario Vice y Cuando ya no estés. #0 también confirma la segunda temporada de CAOS FC, La vida secreta de los niños, el talent show Acapela y el estreno en exclusiva de la segunda temporada de Victoria. Los espectadores podrán disfrutar, asimismo, de la tercera temporada de Tabú con Jon Sistiaga y Maraton Man. Sistiaga ha desvelado uno de los primeros temas de la nueva entrega, "la maldad".

#0 tiene un acuerdo estratégico con el sello BBC Earth así como con otras grandes compañías internacionales, que le permiten estrenar en España contenidos en exclusiva y de gran formato como la serie documental Tailandia salvaje y la miniserie de ficción Tutankamón. Además, se ofrecerán nuevas entregas de La verdad sobre lo que comemos y Looking through the pyramids, que es un documental que podría desvelar el secreto de las pirámides gracias a detectores de partículas cósmicas, drones, cámaras infrarrojas térmicas y un arduo trabajo de investigación. Una programación muy cuidada para que los espectadores sigan viendo #0 como un canal exclusivo, de calidad, atrevido, inteligente y moderno.