Un año de lo más seriéfilo

Terminan las vacaciones, es hora de volver a la rutina, también para las plataformas digitales de televisión. Las series más exitosas regresan con los episodios de las nuevas temporadas y se estrenan otras que prometen convertirse en las ficciones más destacadas del año. HBO acaba de aterrizar en España y lo ha hecho con pesos pesados de la ficción internacional. Uno de los primeros estrenos será Taboo, la serie británica con Tom Hardy y Oona Chaplin producida por el reconocido Ridley Scott. Otra de las apuestas de la plataforma es Six, sobre un grupo de marines que tienen la misión de eliminar a un líder talibán y que está basada en hechos reales. En febrero será el turno de la última temporada de Girls. El productor de la serie, Judd Apatow, hará doblete con Crashing, una comedia sobre un cómico a quien su novia le engaña y tiene que hacer frente a su cambio de vida. Otras series como Room 104, las nuevas temporadas de Juego de Tronos, Silicon Valley o Veep llegarán en 2017 a HBO, aunque por el momento no se sabe en qué fecha.

El reto de Netflix para este año es hacer frente a su nuevo competidor en España con su artillería pesada. Para comenzar estrenará en las próximas semanas Una serie de catastróficas desdichas, basada en los libros de Lemony Snicket cuya promoción ya promete. En enero también llegará One day at a time, un remake de la serie del mismo nombre que tuvo gran éxito en 1975. El western Frontier, una ficción contada desde diferentes puntos de vista, será otro de los primeros estrenos de la plataforma. En febrero se emitirá la ficción Santa Clarita Diet, protagonizada por Drew Barrymore sobre un matrimonio que no está satisfecho con su vida. En marzo será el turno con Iron Fist, la nueva serie de Marvel protagonizada por Finn Jones. A lo largo del año llegarán a Netflix otras ficciones como Death Note, Anne, una serie de Star Trek, otra sobre el Chapo Guzmán o el thriller psicológico Gipsy. Entre los regresos más esperados están los nuevos episodios de House of Cards, Stranger things, Sense 8, Narcos y Orange is the New Black. Una de las grandes promesas que depara 2017 en Netflix es la primera serie producida por la plataforma en España, Las chicas del cable, coproducida con Bambú. De momento se conoce parte del reparto, formado por Ana Fernández, Maggie Civantos, Nadia de Santiago, Blanca Suárez, Concha Velasco, Yon González o Martín Rivas.

En el caso de Movistar+ destaca su apuesta por lo seguro con la vuelta de Juego de Tronos, Fargo, Silicon Valley o Mr Robot. Este mes se estrena Riverdale, serie para el público más joven que se basa en los cómics de Archie. También en estas semanas será el momento de darle una oportunidad al trhiller policiaco Cuatro estaciones en La Habana. Sin fecha de estreno están aún el retorno de Twin Peaks y el de I'm dying up here, producida por el actor Jim Carrey. Entre los estrenos más esperados están las producciones propias como Qué fue de Jorge Sanz, que llegará durante el primer trimestre de este año, el thriller policiaco La zona y la comedia protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio Vergüenza, que desembarcarán en el segundo trimestre, y La peste, ambientada en la Sevilla del siglo XVI y dirigida por el ganador del Goya por la película La isla mínima Alberto Rodríguez. Uno de los acontecimientos del año para los seriéfilos es la llegada de Amazon Prime Video, donde se puede disfrutar de series como Mozart in the Jungle, Transparent o The Grand Tour. Entre los estrenos más esperados en nuestro país está la serie de Woody Allen Crisis in Six Scenes que cuenta con la exitosa actriz Miley Cyrus, Sneaky Pete, Goliath o la serie documental American Playboy: The Hugh Hefner Story.