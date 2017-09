"He aprendido cómo la mirada cambia una historia"

La periodista Gloria Serra regresa esta noche a La Sexta con la nueva temporada de Equipo de Investigación, uno de los formatos de reportajes más reconocidos de la televisión que cumple siete años en antena. El primer reportaje de esta nueva etapa trata sobre un polémico tema, los nuevos curanderos.

-Que un programa de reportajes de investigación lleve siete años en antena es un logro, ¿cómo afronta la nueva temporada?

-Con ilusión. Llevamos siete años de información pura y dura, en una cadena privada y nos han pillado momentos de crisis económica. Así que estamos muy emocionados y con muchas ganas.

-¿Qué podremos ver en los nuevos reportajes?

-Esta noche comenzamos con uno muy impactante sobre los nuevos curanderos. Además queremos hacer tres especiales como los que hicimos hace años sobre Urdangarín o el pequeño Nicolás, de más duración y sobre temas muy relevantes. De los demás temas aún no puedo hablar porque no están hechos. Nosotros no trabajamos con anticipación, no nos funciona. Tenemos que hacer un reportaje de una hora sobre un tema en concreto a la semana durante los nueve meses que dura el curso. Entre eso y que la actualidad manda no podemos trabajar con antelación.

-¿Cómo le ha cambiado la mirada desde que trabaja en Equipo de Investigación?

-He aprendido grandes lecciones con este programa. Hice reportajes para Informe Semanal, llevo diecisiete años de profesión y he trabajado en formatos muy diferentes. Pero si algo he aprendido en Equipo de Investigación es cómo la mirada convierte una historia en una o en otra. Antes de elaborar cada reportaje tenemos que tener claro quién es el eje de la historia, quién la cuenta, cómo vamos a cerrar el tema...

-¿Cómo trabaja la narración de cada reportaje? Habrá temas que cuando los narre incluso le alteren, le indignen y su voz se ha convertido en gran parte de la seña de identidad del programa...

-Hay temas que apetecen más y que apetecen menos pero en ese momento lo que pienso es que forma parte del trabajo y que tengo que hacerlo con profesionalidad. Cuando arrancamos hace siete años quisimos estudiar la manera de llamar la atención. Teníamos y tenemos competidores muy duros los viernes por la noche y queríamos conseguir que cuando el espectador hiciera zapping y nos encontrase se enganchase. Por eso apostamos por música llamativa y por una locución impactante.

-De todos los reportajes que han hecho, ¿cuál es el que más le ha impactado?

-El de Cabeza de cerdo, sobre uno de los mayores traficantes de mujeres del mundo. Nada ha superado hasta ahora el asco que me provocó ese programa. También me sorprendió mucho aunque de forma diferente el que hicimos sobre el pequeño Nicolás, nunca me hubiera imaginado tanto impacto con una historia así.

-Desde que estrenaron el programa hace siete años hasta ahora las redes sociales han evolucionado mucho, ¿qué papel juegan en Equipo de Investigación?

-He notado mucho cambio. Hace siete años yo no tenía ni Twitter y me lo hice a raíz del programa. Los fans de verdad nos hacen muy buenas críticas, tanto positivas como negativas y nos ayudan mucho. Además es un instrumento precioso para hacer contactos. A través de las redes sociales encontramos expertos en los temas que tratamos, hay quien denuncia algunos hechos, nos piden temas... Al principio eran un poco patio de colegio pero con el tiempo se han convertido en un gran instrumento. Además nos permite tener contacto con nuestros seguidores, que además de en España tenemos muchos en América Latina.