El atraco del siglo comienza esta noche

Nada es lo que parece en La casa de papel, la nueva serie que esta noche estrena Antena 3. Un plan perfectamente estudiado, un grupo de personas sin nada que perder, un impactante robo y un ritmo frenético. Éste podría ser el planteamiento de una superproducción cinematográfica dispuesta a conquistar la taquilla, pero no. La línea que separa las producciones de la pequeña y gran pantalla se ha esfumado. El cine aterriza en la televisión con La casa de papel, la primera serie española cuyo argumento gira en torno a un atraco perfecto que transcurre prácticamente a tiempo real. No estamos ante una serie cualquiera, probablemente estemos ante el nuevo fenómeno televisivo de la ficción nacional.

Tras el arriesgado thriller carcelario Vis a vis, producido por Globomedia, su creador se ha independizado para formar su propia productora, Vancouver Media. Álex Pina vuelve a demostrar que la ficción de calidad, cuidada y ambiciosa, no está reñida con la televisión generalista. Después de la bajada de audiencia que a la postre propició el final del drama carcelario de Antena 3, regresa con una apuesta más comercial y testada en la gran pantalla.

La casa de papelparte de una premisa potente. Un misterioso personaje, que se hace llamar El Profesor, planea el mayor atraco jamás contado. Para llevar a cabo el ambicioso plan recluta a una banda formada por personas con ciertas cualidades que no tienen nada que perder. El objetivo es atracar la Fábrica de la Modena y Timbre con la intención de quedarse encerrados dentro y fabricar 2.400 millones de euros. Para ello, necesitarán once días de encierro en los que deberán lidiar con más de 65 rehenes y los cuerpos de élite de la Policía. En términos argumentales, no se trata de la serie más rompedora, pero ha sabido beber y alimentarse de los mejores thrillers cinematográficos para trasladarlos a la TV. El estilo Tarantino y, en concreto, Reservoir Dogs, está muy presente. Pero no es su único referente, tiene ingredientes de películas de atracos como la trilogía de Ocean's, Cien años de perdón, Plan oculto, The Italian Job o el clásico Atraco perfecto.

La serie cuenta con un acertado casting, prescindiendo de caras demasiado conocidas o mediáticas. Desde el arranque, descubrimos a una nueva Úrsula Corberó, que interpreta a Tokio, con el que es, posiblemente, el mejor trabajo de su trayectoria. Pero la trama y los personajes de La casa de papel no brillarían tanto sin una factura visual sobresaliente. Gracias al trabajo de arte de Abdón Alcañiz y Fernándo González, resulta imposible distinguir los decorados de las localizaciones reales.