Las cadenas en España muestran su 'Orgullo'

Hasta este domingo se celebra en Madrid el World Pride 2017 y las cadenas y plataformas de televisión han querido unirse a la reivindicación programando estos días series y películas de temática LGTB. Netflix propone una selección de títulos que promueven la tolerancia y la diversidad, dando visibilidad al colectivo a la vez que muestra sus luces y sus sombras. Entre esos títulos se encuentra la ficción española Las chicas del cable, un claro ejemplo de la lucha por la igualdad y el deseo de experimentar cosas nuevas. Muestra de ello es que dos de sus protagonistas inician una relación que pronto se convertirá en un trío y supone toda una revolución en la época. Otras de las propuestas de la plataforma son Grace and Frankie, dos mujeres adultas a las que les cambia la vida cuando sus respectivos maridos les anuncian que son homosexuales, o Sense 8, en la que el personaje interpretado por el actor español Miguel Ángel Silvestre ve su vida comprometida por su condición sexual. La serie que recientemente ha provocado la indignación de sus fans por su cancelación recoge en sus episodios los sentimientos, emociones y situaciones cotidianas a las que se tienen que enfrentar sus protagonistas para luchar por la diversidad y la igualdad a todos los niveles. La serie original de Netflix Tú, yo y ella trata el poliamor de una forma muy natural. La trama se centra en la historia de un matrimonio normal y muy enamorado que nota cómo la monotonía les ha hecho perder la pasión. Para recuperar el deseo y estimular su vida sexual, deciden contratar a alguien que les asesore. Así es como conocen a Izzy, una joven independiente de mentalidad abierta con la que, casi sin darse cuenta, empiezan una relación poliamorosa.

Flooxer, la plataforma de Atresmedia, ha estrenado el mediometraje Marica tú. Cuenta la historia de Julián, un chico gay que al no ser capaz de superar la ruptura con su pareja se refugia en el sexo esporádico y las citas pasajeras. A través de este personaje se conocen los problemas con los que se encuentra un chico homosexual que vive en el siglo XXI. Además los usuarios de la plataforma tienen acceso a una gran cantidad de contenido de temática LGTB. Un ejemplo es Indetectables, una ficción que se compone de cinco episodios autoconclusivos que abordan diferentes aspectos sobre la realidad de las personas que viven con alguna infección de transmisión sexual. El reparto de la serie está formado por actores como Maggie Civantos, María Hervás, Raúl Tejón o Álex Forriols. En la plataforma también está disponible la segunda temporada de Muñecas, compuesta por seis episodios que tienen como eje central a la terapeuta de un grupo de trabajo.

En Flooxer están disponibles series como 'Indetectables' o 'Muñecas'

Movistar+ también se ha sumado a las celebraciones del Orgullo Gay con una programación reivindicativa. Además del programa especial de Pool Fiction emitido ayer por la noche, dedicado a repasar cómo se trata el amor LGTBI en la pantalla, recomienda series como Orange is the New Black o Transparent, y películas como La china danesa, Siete diosas y Un hombre soltero.

Si hay una cadena que se ha volcado con el Orgullo Gay es DKISS, que mañana retransmitirá para toda España una cobertura total del desfile del Orgullo junto a la cadena autonómica Telemadrid. Además emite este fin de semana algunas ficciones de temática homosexual como The Normal Heart, una película ambientada en la época de mayor virulencia del VIH, y el documental Larry Kramer en el amor y en la ira, sobre el padre del movimiento contra el sida.