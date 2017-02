Una canción 'reggae' representará a España en Eurovisión

Manel Navarro, un joven catalán, de Sabadell, de 21 años, acudirá representando a España al próximo Festival de Eurovisión que se celebrará en Kiev con la canción Do it four lover, tema con aires de reggae que mezcla español e inglés. La jurado Virginia Díaz, de RNE, conductira de Cachitos de hierro y cromo, tuvo la última palabra al decidir entre Manel, el favorito entre los expertos, y Mirela, la favorita según el voto del público en la gala ofrecida por La 1 en la noche de este sábado. Ambos llegaron con 56 puntos a la doble votación.

El representante de TVE pertenece a la discográfica Sony Music y había sido seleccionado directamente para la gala que condujo Jaime Cantizano.