Las carcajadas no pasan de moda

La televisión es sinónimo de entretenimiento, de desconectar y de reírse, por eso el humor es uno de los géneros más longevos del medio. En la actualidad el formato más conocido que tiene la pretensión de hacer reír a los espectadores es El Club de la Comedia, presentado por Ana Morgade en La Sexta. Antes han estado al frente del espacio de monólogos que ha pasado por diferentes cadenas Eva Hache, Alexandra Jiménez o el Gran Wyoming, encargados de dar paso a los mejores monologuistas del país. Con el paso de los años la forma de hacer humor en la pequeña pantalla ha variado, pasando por diferentes fases. Una de las fórmulas triunfadoras a lo largo de la historia de la televisión ha sido la de los dúos cómicos. A finales de los 60 comenzó el dúo formado por Tip y Coll y hasta la actualidad le han seguido otros como Martes y Trece, el Dúo Sacapuntas, Gomaespuma, Esteso y Pajares, Las Virtudes, Cruz y Raya o Los Morancos, que son algunas de las parejas que han triunfado gracias a su forma de hacer reír. La mayoría han tenido programas propios y han protagonizado momentos que quedaran en la memoria para siempre. Entre ellos el sketch de las empanadillas de Móstoles de Martes y Trece, la frase "Si hay que ir se va pero ir pa na es tontería" de Cruz y Raya, o los personajes Antonia y Omáita de los hermanos Cadaval. Tras años trabajando juntos algunos de los dúos decidieron emprender caminos por separado como Juan Muñoz y José Mota, a los que vemos en Tu Cara me suena y en programas propios de parodias respectivamente. Otros continúan mano a mano como los Morancos, que además han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y darán las Campanadas en directo a través de Facebook Live.

No se puede hablar de humor en televisión sin recordar a Eugenio, referente a la hora de contar chistes en el medio. A lo largo de la historia ha habido formatos en los que los chistes han jugado un papel protagonista como Saque bola, el concurso que Emilio Aragón presentó en Canal Sur en 1989 y que años más tarde fue recuperado por la cadena andaluza de la mano del humorista Manu Sánchez. Detrás de Saque bola se encontraba Tomás Summers, que también puso en marcha el espacio Genio y figura, uno de los éxitos de Antena 3 durante sus primeros años de historia y en el que había colaboradores como Chiquito de la Calzada o Paz Padilla, que encontraron en este tipo de programas los mejores aliados para llegar a lo más alto del humor en televisión. En los últimos tiempos ha habido programas de chistes como Hagamos el humor en Canal Sur o El club del chiste en Antena 3, pero no han cosechado el mismo éxito que los pioneros. Lo mismo ha ocurrido con los concursos cómicos como Letris de Carlos Latre, que hoy en día no tienen cabida en televisión como sí la tuvo No te rías que es peor.

La modalidad más exitosa en la actualidad del humor en televisión es la parodia. Muchachada Nui (antes La hora Chanante), Splunge, Ni en vivo ni en directo, José Mota presenta… o Agitación + IVA son algunos de los ejemplos de éxito de los últimos años. Parte del triunfo de los programas de sketches se ve reflejado en cómo algunos formatos autonómicos son conocidos a nivel nacional. Entre ellos Vaya semanita en el País Vasco, Polonia en Cataluña y Oregón TV en Aragón. En este tipo de programas hay que mencionar a Homo Zapping, que vuelve a estar de actualidad. Hace nueve años que terminó pero tantos son los que reclaman su vuelta que Antena 3 ha decidido recuperarlo esta Navidad. El programa de sketches recordado por las imitaciones de Paco León o Yolanda Ramos regresa con un especial que se emitirá el 30 de diciembre en Neox dentro del especial Feliz Año Neox. Ya se ha podido ver un adelanto del programa con Las Campos como protagonistas que promete muchas risas. La Navidad es una época ideal para recuperar este tipo de programas de humor.

Desde hace unos años José Mota es el encargado de despedir el año en TVE con un especial de parodias y en las típicas galas de Nochebuena y Nochevieja hay hueco para los sketches que recuerdan a las escenas protagonizadas por Pepa y Avelino, que llegaron a protagonizar programas como Escenas de Matrimonio. Fiel reflejo de que el humor nunca pasa de moda en televisión son las series. Entre las más exitosas de los últimos años se encuentran Aída, 7 vidas, Camera Café o Allí abajo. El ejemplo más actual es La que se avecina (antes Aquí no hay quien viva en Antena 3). La ficción de Telecinco es una de las grandes bazas de la cadena y acaba de terminar la temporada siendo líder cada lunes por la noche y con datos de audiencia que superan la cifra de los tres millones de espectadores.