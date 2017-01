La casa de 'GH VIP' está lista para esta noche

Tras la endeble edición de Gran Hermano el grupo Mediaset ha adelantado el estreno de GH VIP, para animar Telecinco e ilusionar a los millones de espectadores aficionados a los realities. Ya hay doce nombres para habitar la casa de Guadalix y sólo queda una sorpresa que hoy desvelará Jordi González, conductor de las galas de los jueves desde la semana entrante. El año comienza definitivamente con el primero de los grandes estrenos en prime time.

Mediaset ha conjugado un mosaico de personajes, personalidades diferentes para generaciones distintas, buscando un perfil más generalista que el pasado GH. De ahí que por ejemplo entren tres rostros conocidos y veteranos de la televisión: Irma Soriano, chica Hermida, cuando fue descubierta para Por la mañana en 1986; la actriz Emma Ozores, hija de Antonio Ozores, y con quien apareció en Un, dos, tres y se hizo popular con Farmacia de guardia, en 1992; y la venezolana Ivonne Reyes, que comenzó de azafata en El precio justo en 1990 y que saltó pronto a la popularidad conduciendo programas de entretenimiento en las cadenas privadas (como La noche prohibida junto a José Coronado). Ya sólo por la paternidad de su hijo, de Pepe Navarro, Ivonne garantiza comentarios de expectación para los contertulios de Sálvame y El programa de Ana Rosa. Así será también en el caso de Toño Sanchís, el que fuera representante de la princesa Belén Esteban. Fue el primer sonoro fichaje de este GH VIP número 5, al que se suma otro presentador en paro, Alonso Caparrós, el de Furor y que ya participó en La granja de los famosos. También de vuelta parece estar el productor musical Alejandro Abad, uno de esos concursantes con acuciantes urgencias financieras.

Para los espectadores jóvenes Mediaset ha fichado a un youtuber, Aless Gibaja (el de la frase "hola, bebés"); al modelo italiano Marco Ferri, experto en realities por haber participado en varios de Chile; la despampanante Elettra Lamborghini, ex participante de Super Shore, el reality de la cadena MTV, nieta del magnata Ferruccio Lamborghini; y a un ex tronista que ejerce de concejal del PP en Medina del Campo, Sergio Ayala (y que no renunciará al acta por este concurso). Cierra la relación la locutora Daniela Blume, ex concursante de Supervivientes, una de esas incorporaciones que llegan 'resabiadas' a la casa de Guadalix; y un rostro surgido de la proia casa, la norteamericana Alyson Rae Eckmann, que llegó a España como cuidadora de niños y se convirtió en una de las presentadoras del fallido espacio Hable con ellas.

Todo vuelve a ponerse patas arriba en la sierra madrileña.