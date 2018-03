"No hay casualidades en la danza. Al talento se le debe sumar mucho trabajo"

"Me llamaron para el regreso de Fama cuando me iba para Vietnam para el reality El Puente¿Estáis seguros? fue mi pregunta. Allí en Vietnam sólo hacía dar vueltas a cómo iba a ser la puesta al día de Fama", revela con su incontinencia entusiasta la presentadora del recuperado espacio de #0. La conductora gallega es la única que repite de las ediciones de diez años atrás. Eso sí, detrás de las cámaras están casi los mismos. "El nivel es muy alto. Fama es también el regreso del talento de los jóvenes a España. Algunos de ellos son profesores en sus academias o tienen una trayectoria en China, en Estados Unidos...". No hay ningún ex ganador tampoco entre el jurado, pero no es por ganas de no reconocer a quienes hicieron grande a aquel formato de sobremesa. "Pepe Muñoz está en Las Vegas con Celine Dion", recuerda Paula sobre aquel participante malagueño. Para la presentadora este programa es en realidad "un gran centro de formación para perfeccionar a los profesionales de la danza", e insiste en que habrá que seguir cada semana a los participantes para comprobar su evolución "asombrosa" desde el listón tan alto y exigente del que parten. "No hay casualidades en una actividad tan exigente como la danza. Al talento se le debe sumar mucho, mucho trabajo".

La presentadora se define como "simple hilo conductor", porque ahora será más comedida y que no puede "involucrarse más allá", para que sea el baile el gran protagonista exaltado por alumnos y profesores. "Los bailarines son como deportistas de élite, tienen una vida profesional corta y tienen que aprender, esforzarse con mucha disciplina para que todo merezca la pena, por eso ha habido tantos jóvenes que han querido venir a este programa". La clave: "tener un programa muy vivo".

#0 le ha dado la oportunidad a la popular presentadora de regresar a la pantalla sin sufrir tan de cerca los rigores de los audímetros. "Aquí se puede estar más tranquila y centrada en hacer el trabajo según tu visión, es una ventaja", resume.