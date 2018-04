Con el relevo de Patricia Montero por la flamante mamá Pilar Rubio, Ninja warrior inicia esta noche su segunda temporada en Antena 3. El programa de pruebas extremas está presentado por Arturo Valls, que sigue al frente de Ahora caigo, con los comentarios del radiofónico Manolo Lama. Entre los concursantes : un militar de Huelva especializado en carros de combate, un churrero de Granada que ejerce de sepulturero o un bombero de origen chino que vive en Málaga.

-Lo de tener al lado a Lama es como jugar al Fifa...

A veces me digo, voy a hacer de Jordi Hurtado, pero a los dos minutos estoy en las mismas"

-Sí. Lo escuchas y te da un subidón. Él hace una narración más deportiva de las pruebas y yo voy a mi aire. En esta edición todo va a ser aún más emocionante.

-¿Se atreverá a emular a los concursantes?

-No se sabe. Es muy complicado el circuito y yo no pasaría de las fichas de dominó. Quien lo va a intentar seguro es Patricia Montero que está hecha una atleta. Aquí tenemos concursantes que son extraterrestres. Hay chicas que nos van a sorprender.

-¿Después de tantos programas ya saben dónde va a ir cayendo cada uno?

-Pues en verdad sí, sólo de un vistazo ya te haces idea de lo que puede ir ocurriendo. Pero a veces va a aperecer un enclenque que saca un superhéroe de dentro y nos da la sorpresa. Pero vamos, sólo con la carita, cómo saludan algunos, ya saben que no tienen mucho que hacer, los pobres.

-Si usted no se lo pasa bien, no presenta.

-Va con mi forma de ser. Yo tengo que disfrutar con el programa. No entendería de otra forma hacer mi trabajo. Sólo con el feed-back que recibes del público ya estás animado. En Ahora caigo Ferrán es el animador del público y cuando yo salgo ya está la grada hirviendo. Si así no te lo pasas bien es que estás hecho de piedra.

-¿De dónde saca tanto chiste en Ahora caigo? ¿Se los prepara en casa?

-No, todo fluye por el ambiente. Yo lo prefiero así. Quiero empezar y que vaya surgiendo todo, ya hay muchas bromas a las que público se suma. No suelo preparar nada pero antes de cada programa me voy haciendo una idea según si los que van son jardineros, profesores...

-¿No le gustaría ser un presentador más formal, como Jordi Hurtado?

-Si yo lo intento. A veces me digo, voy a hacerlo a lo tradicional, voy a hacer de Jordi Hurtado, pero a los dos minutos estoy en las mismas. No tengo remedio.

-¿No se le mosquean los concursantes cuando tiran de la trampilla antes de tiempo?

-No, en Ahora caigo hay muy buen rollo. Los participantes llegan muy mentalizados. Les dejamos que hablen antes de caer por la trampilla, pero no saben realmente cuándo va a ocurrir, que es lo divertido. Yo sólo con una mirada con El señor de las Trampillas, yo lo llamo así, sé cuándo va pulsar el botón rojo de la caída.

-¿Pero sería capaz de hacer un programa en serio?

-No me importaría cambiar de registro, la verdad. Yo estoy abierto a todas las propuestas de la cadena. Y en cine he hecho de todo.

-¿Cómo es su siguiente proyecto para Antena 3?

-Es una escuela de improvisación. Va en línea con Me resbala.