El consumo de TV sigue en caída por las flojas parrillas

La progresiva y rápida fragmentación de la audiencia en estos meses de 2017 confirma que el público cada vez desconfía más de las principales cadenas y dedica el ocio nocturno audiovisual a cadenas especializadas o al consumo on line. Se sigue viendo mucha televisión (4 horas al día), pero cada vez el espectador se decanta menos por dar su confianza a las principales cadenas. Los españoles han dedicado, de media, 240 minutos por persona y día durante abril, lo que supone una cifra 11 minutos inferior a la registrada en marzo y 12 minutos menos que en abril del año pasado. El buen tiempo en Semana Santa también ha contribuido en parte a este descenso del consumo, aunque el principal factor es el retraso en el inicio del prime time y las escasas propuestas atractivas para el gran público, fallando los estrenos de todos los formatos y series estrenadas en las últimas semanas. Los únicos contenidos que han tenido más de 3 millones han sido programas de hábitos asentados en la audiencia: El Hormiguero, Cuéntame, La Voz kids y Allí abajo. Incluso on line estas producciones junto a The walking dead, Fox, en las plataformas de pago, han sido las más descargadas. De la cifra media del consumo sólo 4 minutos corresponden al visionado en diferido, más 14 minutos que pertenecen a espectadores invitados, fuera de casa, para hacer más exactos los registros por ejemplo del fútbol de pago. La Champions ha vuelto a ser lo más visto, con más de 9 millones de espectadores que siguieron en A3 la prórroga del Madrid-Bayern.

En el consumo por comunidades autónomas, los extremeños fueron los que más televisión vieron, 278 minutos por persona al día, cifra más elevada por el seguimiento de las retransmisiones cofradieras, con 261 minutos para los valencianos, los segundos. La media andaluza fue de 240 minutos, ya que precisamente con la Semana Santa descendió perceptiblemente el tiempo ante el televisor.

Tras las cifras del fin de semana, Telecinco confirmó por tercer mes su liderazgo, con un 13,4% de cuota, que son 7 décimas menos que en marzo. Antena 3, pese al fútbol, lució un 12,5%, otras 7 décimas menos. La 1 baja de los dos dígitos, con 9,8% con un descenso de cinco décimas. Los segundos canales mantienen sus últimos registros, con La Sexta, 6,3% y Cuatro, 6%. FDF fue la temática más vista, 3%. La 2 registró un 2,5%. En Andalucía, también con descensos generalizados, Telecinco lideró con 13,8%, Antena 3, 13,4%; Canal Sur, 9,4%, con una leve bajada respecto a la competencia, 2 décimas, 9,4%; y La 1, 8,6%. La media de la autonómicas fue de 7,3%, con liderazgo para la gallega, 10,4%. La catalana TV3 baja 8 (9,6%).