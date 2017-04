"Si contratas a Álex Crivillé es para que hable y escucharle"

Ernest Riveras era la voz del motociclismo en TVE y pasó a Movistar + para continuar con esta cobertura, dirigiendo el canal dedicado al mundial, Movistar Moto GP. Este fin de semana se celebra el GP de las Américas, en Austin (Texas, EEUU), con una programación ininterrumpida sobre lo que acontece en esta competición.

-Las retransmisiones de motociclismo siempre generan críticas en las redes sociales. Con su experiencia ¿en qué debe consistir una buena narración?

-Por suerte o por desgracia no puedes gustar a todo el mundo. La clave es que este mundo te guste, te apasione y tenerle respeto. Es cuestión de aprender todos los días y de escuchar a los mejores. Si contratas a Álex Crivillé, por ejemplo, es para que hable él y escucharle, contar con su experiencia, porque él va a saber mucho más que tú. Yo eso ya lo hacía en TVE con Ángel Nieto, con Dennis Noyes. Lo que hay que ser es muy profesional, muy riguroso. Si esto no te gusta, cubrir algo tan extenuante como el Mundial se convierte en algo insoportable.

-¿Al dirigirse a un público de un canal de pago, con un nicho más especializado, le obligó a cambiar su registro respecto a TVE?

-Yo he comentado partidos de hockey sobre patines en Teledeporte y sabía que me estaban viendo unos miles de personas. Pero me los preparaba como si se me fuera la vida. Ahora hay más responsabilidad porque este es un producto que, lo vea más o menos gente, lo paga. Se convierte en un producto premium. Aplico la misma técnica, pero amplío la responsabilidad.

-¿Siente que está satisfecho incluso el espectador más sibarita?

-Lo que puedo decir es que cada céntimo gastado está correspondido en nuestro esfuerzo, aunque los precios actuales de la televisión de pago son más que razonables.

-¿Al tener un canal propio de motos no es un salto de horas muy grande?

-Se convierte todo en un espectáculo mayor.

-Tiene la suerte de vivir la mejor época española en las motos.

-He coincidido con grandes pilotos y es maravilloso. Aunque entiendo que este dominio apabullante español no es bueno para la globalidad del mundial.

-¿Le gustaría narrar otro deporte, si tuviera tiempo?

-No puedo ahora mismo, pero si pudiera combinar esto con poder narrar unos Juegos Olímpicos sería un sueño. El deporte que más me gusta verlo y contarlo es el rugby, pero en Movistar + ya tienen a un narrador perfecto.