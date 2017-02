Telecinco tendría que pedirle una rebajita a la Federación por la emisión en mayo de una final de la Copa del Rey sin demasiados alicientes. Y no es porque no esté el Real Madrid. Las tertulias futboleras se alimentan incluso de sus ausencias. Es un club tan personalista que incluso genera titulares municipales por pasiva. Allá donde esté el Madrid hay al menos cuatro millones de espectadores. Para verle ganar o perder. Pero el Barcelona ya no reúne esas mayorías. Retrocede en interés para la audiencia en España porque se ha ganado a pulso la antipatía (y sentimientos aún más tristes) que despierta un club tan politizado y tan agrio como el entrenador.

Nos espera una nueva pitada orquestada por quienes sean y nos aguarda en la final un agravio hacia el himno de todos los españoles, con nuevos insultos al dignísimo titular de nuestra Corona. Si Felipe VI acude al palco tiene que aguantar el papelón y si no va y delega en un representante del Gobierno, lo que entenderíamos e incluso respaldaríamos millones de demócratas, se entendería como cobardía o desdén. El Rey podría plantearse su derecho a decidir. Urkullu ya se veía en San Mamés disfrutando del lío.

Habrá más sonrisas entre algunos por el numerito de una pitada que vuelve a empañar al fútbol y que hará que muchos espectadores se alejen del televisor. El modesto Alavés cae simpático, se alaba el mérito de haber sorteado los obstáculos y plantarse en la final, pero nos intuimos que sus aficionados más berzotas se sumarán a un pitorreo con poca gracia. Los vitorianos son buena gente, es la ciudad donde, por cierto, se le tiene más cariño a la televisión, como demuestra cada año el FesTVal. La afición alavesa, que ya tiene el premio de estar ahí, no debería sumarse a un desprecio que no va con ellos. La final en Telecinco será un mal programa donde el FC Barcelona juega con las cartas marcadas y la ventaja de muchos millones de presupuesto. Este David no tiene nada que hacer. Ahora bien, qué alegría más grande nos puede dar.