"Estamos cuerdos, los locos son los que están diez horas metidos en la oficina"

Consigue que famosos que nunca van a programas de televisión le acompañen en sus aventuras de Planeta Calleja, el programa que se emite en Cuatro los domingos por la noche en el que el leonés Jesús Calleja saca lo mejor de sus acompañantes en condiciones extremas.

-Como compañero de aventura, ¿quién le ha sorprendido más?

-Pensé que Jorge Javier Vázquez era un cobardica y ha sido muy valiente. Es un hombre muy culto, muy cultivado, te mueres de risa con él. Después están Elsa Pataky y Chris Hemsworth, dos personas del mundo Hollywood que se comportan como gente normal. Otro que me sorprendió fue Fernando Alonso, que no acude a ningún programa de televisión y a Planeta Calleja ha venido. Y Antonio Orozco es para comérselo a besos. Al final todos me sorprenden.

-¿Le proponen los famosos ir a su programa o es usted quién contacta con ellos para proponerles la aventura?

-Somos nosotros los que contactamos con ellos. Primero es mi equipo el que contacta y después soy yo personalmente el que habla con ellos. Para mí estos viajes y estas experiencias son tan sagrados que siento la necesidad de ser yo mismo el que les cuenta qué vamos a hacer.

-¿Elige el destino en función del famoso que va a vivir la aventura?

-Sí, analizamos lo que les puede gustar, que no quiere decir que siempre hagamos lo que les gusta. A veces ocurre todo lo contrario. Si les gusta el frío pues nos vamos a un sitio de calor. Hablamos con sus familias para conocerles un poco mejor, saber sus gustos, saber más sobre su personalidad. Por ejemplo nos comentaron que a Jorge Javier no le gustan los tiburones y ahí estaba, nadando con tiburones y todo.

-Hacen aventuras en condiciones extremas, que requieren de una buena forma física y psicológica, ¿existe un entrenamiento previo a la grabación de los programas por parte del invitado?

-No, nada. No daría tiempo a hacer entrenamientos exhaustivos previos al programa. Lo que hacemos es que gestionamos bien el riesgo según el lugar y el invitado.

-¿Qué famoso se resiste a acudir a Planeta Calleja?

-Siempre se resiste alguno pero al final el que se resiste acaba viniendo. Bien porque ve el programa, o por oídas… Al final quieren venir y ha llegado un momento en el que no tenemos que forzar nada, que tenemos overbooking, lista de espera para venir con nosotros.

-Chris y Elsa contaron el mal rato que pasó el actor con el mal de altura, ¿cómo reaccionan ante estos problemas?

-Al final son problemas comunes. En el Himalaya, en invierno, el mal de altura es algo que pasa. Reaccionamos como hay que reaccionar, sabemos sobre estas enfermedades y siempre pensamos en el peor escenario que pueda ocurrir para estar preparados para todo.

-Las grabaciones deben de ser complicadas desde el punto de vista de los medios téncios…

-Existe un trabajo brutal detrás. Yo llevo una cámara y además viene mi mejor amigo, el alpinista Emilio Valdés que ahora se ha convertido en un grandísimo cámara, y otras personas que nos acompañan. Incluso hemos tenido que inventarnos gadgets para los aparatos tecnológicos que utilizamosn.

-A los que dicen que están locos por llevar este estilo de vida, ¿qué les dice?

-Que estamos cuerdos, los locos son los que están metidos diez horas en una oficina.

-Y tan loco no estará cuando al regresar de la aventura algunos famosos se convierten en sus amigos, a los que hace poco reunió en su fiesta de cumpleaños…

-Sí, estuvieron Mercedes Milá, David Bisbal, Blanca Suárez, Álex González… y otros que vienen porque saben que se lo van a pasar bien. En mi cumpleaños puede pasar de todo, hay aventuras sorpresas, y al final a todos les gusta eso.