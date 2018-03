Por dentro de las costuras

Maestros de la costura, el primer "talent" sobre moda de la televisión, se afianza en la programación de la 1 donde los jueces siguen sin vislumbrar un veredicto: "No hay un claro ganador", comentan al unísono Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain.

Los tres diseñadores de moda reciben en el taller madrileño de Pedro del Hierro, un lugar ahora plagado de cámaras, focos y gente en un continuo ir y venir, donde los concursantes deben realizar una de las pruebas por grupos. "Todos tienen una base casera, saben coser, pero no son profesionales", explica Gómez Palomo, aunque "no venían de cero", apunta Escoté.

"Es una sorpresa semana tras semana", porque cada uno tiene aptitudes diferentes que van saliendo a la luz o se ocultan según las pruebas a las que tengan que enfrentarse, coinciden. El cordobés Palomo explica que hay aprendices que realizan "fenomenal la técnica y otros que son buenos con el drapeado", una variedad de perfiles que se concreta en concursantes que han pasado por una escuela de diseño, mientras que otros no tienen más que su afición por la aguja y el dedal. Mahi es trabajadora de una gasolinera en Granada; Alicia, una exmodelo con las ideas muy claras; Anna una estudiante de magisterio, pero también hay madres que hacen arreglos a sus hijos e incluso, hay quien cose vestidos para familiares como Antonio, profesor de dibujo.

Si en algo está dividido el jurado es en imaginar su posible participación como concursantes. María Escoté reconoce que le hubiera gustado participar, porque le gusta "trabajar bajo presión", precisamente, hecho por el que Caprile renunciaría al concurso si tuviera que estar en el otro lado. "Nunca me habría presentado. Los tiempos son muy agobiantes", reconoce. Palomo, en cambio, duda: "No sé si me hubiera presentado, pero las pruebas juegan con la imaginación y el concurso me parece divertidísimo".

Los tres jurados reconocen su respeto por la pantalla. "Siempre he huido de la televisión, es un medio que me da mucho miedo, mucho respeto. Estoy aquí por Macarena", dice Caprile, en alusión a Macarena Rey, directora general de Shine Iberia, productora del programa junto a TVE. Palomo se identifica con la reflexión de Caprile y señala que le dio más de una "vuelta" a su participación: "No quería que mi personaje influyera en mi carrera, lo importante es la ropa. Pero por otro lado, tengo ganas de experimentar cosas nuevas. Es un tren que pasa una vez y me monté". En la misma línea, Escoté se preguntaba si "necesitaba tanta exposición", pero le pareció una idea bonita, con un formato era muy profesional. Lo que inclinó la balanza fue el hecho de que el programa busque "recuperar el oficio" y "trabajar en el taller, fue la clave". "Es nuestro trabajo diario y lo que sabemos hacer. Lo estoy disfrutando mucho", reitera la diseñadora.

Caprile remarca que pocas veces se muestra una industria, la de la moda, "que es muy fuerte", con unas "reglas del juego férreas", que las nuevas generaciones no perciben. "La ropa no nace en Zara", apostilla el veterano.La tensión se comienza a percibir entre los concursantes, aunque no falta el compañerismo.

En la entrega de hoy, los aprendices recibirán la visita de Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, directores creativos de Alvarno. Los aspirantes deben diseñar un vestido de cóctel y un mono de Coosy para las blogueras Miranda Makaroff y Paula Ordovás. De vuelta, Javier Goyeneche, de ECOALF, les transmitirá la importancia de confeccionar con materiales reciclados

Maestros de la costura es un programa que espera "revitalizar" el mundo de la costura y que se vuelva a "coser en casa". Los concursantes aspiran a ganar 50.000 euros de premio y un máster en diseño de Moda en el IED. El ganador presentará una colección cápsula para El Corte Inglés.