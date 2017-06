La derrota del 'prime time'

Aunque la programación de verano aún no haya llegado, la temporada televisiva afronta estos días su recta final con un prime time más trasnochador que nunca. Dejando a un lado la falta de estrenos de nuevos formatos de éxito por la que se ha caracterizado la primera mitad del año, al retraso en el comienzo de las series y películas nocturnas se ha sumado también este 2017 La 1 de TVE, tras el intento fallido del año pasado de adelantar el prime time instalando el arranque de Cuéntame... y El Ministerio del tiempo, entre otras, a las 22 horas. Los malos datos de audiencia hicieron desistir a la cadena pública, siguiendo a la fuerza el camino marcado por los canales comerciales, sobre todo Telecinco, que es al que más le cuesta arrancar el prime emitiendo a modo de preámbulo larguísimo toda suerte de resúmenes de capítulos anteriores.

Para La 1 también ha supuesto un antes y un después el desembarco de Hora punta, el magacín de variedades capitaneado por Javier Cárdenas, que no tiene pudor ya en alargarse hasta cerca de las once de la noche. Pese a que no puede decirse que haya roto los audímetros, el nuevo formato de Cárdenas sí permite a Televisión Española competir al menos con El hormiguero 3.0 de Antena 3, líder indiscutible del access prime time, y El intermedio de La Sexta, entre otros. Lo que resulta evidente es que el prime time cada vez es más inaccesible para los espectadores que tienen que madrugar al día siguiente, ya no cuando se acerca el verano sino a lo largo de todo el curso.

Un curso marcado por el éxito del entretenimiento la noche de los viernes de la mano de Tu cara me suena, aunque con la última edición dedicada a anónimos, Tu cara no me suena todavía, Antena 3 no haya logrado repetir la fórmula del éxito. Telecinco, por su parte, encuentra siempre en La Voz, La Voz Kids y Got Talent su gran apuesta en este género, y ha vuelto a hacer esta primera mitad de año de los realities su filón para la noche de los jueves enlazando Gran Hermano, con Gran Hermano VIP, con Supervivientes, casi sin descanso.

Uno de los grandes cambios de Mediaset en lo que va de 2017 ha sido, además, el cambio de día de Sálvame Deluxe, pasando a los sábados con el nombre de Sábado Deluxe. Pese a que este día el programa ha logrado remontar un poco, parece tener los días contados frente a lo bien que funcionan las dos ediciones diarias con casi la misma estructura que el anterior, Sálvame naranja y Sálvame limón. Quizás los espectadores estén a estas alturas un poco saturados del espacio producido por La Fábrica de la tele, que lleva ocho años ininterrumpidos en emisión.

En el campo de la ficción, desigual suerte han corrido los dos thrillers por antonomasia del año en la televisión en abierto, Pulsaciones (Antena 3) y Sé quién eres (Telecinco). El primero pasó sin pena ni gloria, a pesar de la enorme promoción que se hizo al estar dirigido por Emilio Aragón. Pero la trama, aunque el elenco de actores la desarrolló correctamente, no llegó a calar en la audiencia. Sé quién eres, en cambio, generó bastante más expectación, sobre todo cuanto más se iba acercando el desenlace. Pero Antena 3 no renuncia al género y ya tiene en antena La casa de papel.La que se avecina sigue siendo la comedia más vista, aunque Allí abajo tampoco puede quejarse de buena acogida. Frente al estrepitoso batacazo de Reinas, la superproducción histórica que más parecía una telenovela de José Luis Moreno, El Ministerio del tiempo se ha hecho rogar casi un año pero por fin emite estos días su esperada tercera temporada. Cuéntame cómo pasó volvió al podio de la ficción española con su última temporada, la número 18, tras 16 años en emisión. Mención aparte merece el estreno de Las chicas del cable, la primera serie española de la plataforma on line Netflix.