Todos los deseos de Edu Soto

En Tu cara me suena deslumbró el pasado año y tras recorrer los senderos españoles por 80 cm, en La 2, Edu Soto se convierte ahora en un mago de los sueños. Esta medianoche La 1 estrena El árbol de los deseos, un programa que materializa aquello que los niños piden para sus seres más queridos. Ejemplos de esos deseos: una mano biónica para una compañera de clase que nació sin dedos, reencuentros de familiares y amigos que llevan años sin abrazarse o que las abuelas se sientan reinas por un día. Son peticiones de niños entre 8 y 11 años, intenciones que pidieron a un árbol que fue viajando por los patios de los colegios de Primaria. La única condición que se pedía a los escolares: que no pidieran para ellos mismos.

"Hemos regalado muchísima alegría y cariño y todo eso se va a transmitir al espectador", expone Edu Soto, quien fuera descubierto como El Neng en Buenafuente, quien ha vivido aquí el programa que más le ha emocionado. Quien también fuera Mortadelo en el cine se sorprendido y reído con las peticiones de los pequeños. El árbol de los deseos es un formato producido por Shine Iberia (Masterchef), del que se han producido ocho entregas, y que se emiten tras Jugando con las estrellas, que se estrena hoy sábado también. "Habrá lágrima de la buena", promete Soto sobre este programa en el que uno de los niños pedirá que su padre "vuelva a reír porque está agobiado por una cosa que se llama hipoteca", palabra cuyo significado desconoce. Otro pequeño ha pedido una boda sorpresa para sus padres, o el reencuentro de padre e hijo tras siete años sin verse. Incluso hay peticiones para que los abuelos se tiren en paracaídas o que una abuela conozca a los jugadores del Real Madrid.

Para cumplir los sueños Edu contará con la colaboración de la cantante cordobesa India Martínez, Sweet California, Pitingo, Samantha Vallejo-Nágera, Hombres G, o la joven chiclanera María Parrado. Todos serán "hacedores de sueños". "He tenido que ser muy cómplice de los niños, irme a su mundo de una forma madura", desvela el actor, que se ha estrenado así en la faceta de conducción de un programa dirigido a toda la familia. Su anterior aparición en TVE fue en la serie Víctor Ros y ahora le llega el reto de presentar en solitario. "Los niños son muy conscientes de que los abuelos sostienen la familia, pero también demandan más atención y tiempo para disfrutar con sus padres. No hay conciliación familiar en absoluto", ha detectado.

Puestos a desear, lo que Soto colgaría en este mágico árbol es "realizable": "Traer a un amigo de mi chica que vive en Canadá, que es como un hermano para ella y hace mucho que no se ven, y darle un sorpresón".