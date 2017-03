La huelga de dobladores en Madrid deja K.O. a 'Big Bang'

La ausencia en las cadenas de abierto de ficciones estadounidenses impedirá por ahora que la actual huelga de los dobladores en Madrid sea muy visible para un público mayoritario, pero las consecuencias van a ser evidentes en las plataformas de pago. La serie más afectada por el momento será Big Bang. El canal TNT no podrá estrenar este viernes el capítulo previsto y se ha disculpado ante sus seguidores.

Los paros en días puntuales se producen en el sector del doblaje y la sonorización de la Comunidad de Madrid. El colectivo está en huelga para actualizar un convenio colectivo que data de la década de los 90. "En 2017 los actores de doblaje ganan lo mismo por hacer el trabajo que lo que ganaban en 1993", advertía esta semana el presidente del sindicato ADOMA, Adolfo Moreno. Ya en el año 2014 hubo un paro similar a raíz de las reformas laborales. "La profesión se quedaba en una jungla", explica el sindicalista. Fue entonces cuando los profesionales del doblaje intentaron negociar y se firmó una prorroga de un año del convenio colectivo vigente, a la espera de un nuevo marco laboral. A lo largo de 2016 se mantuvieron las negociaciones pero no se llegó a cristalizar en las solicitadas mejoras del colectivo, que cifra haber perdido su poder adquisitivo entre un 60% y 70% a lo largo de estos años.

El seguimiento en el sector ha sido prácticamente total, afectando a una docena de estudios madrileños, aunque otra empresa, Media Sound Studios, sí ha conseguido alcanzar las condiciones mínimas que piden los sindicatos, un aumento del 3,5% en los salarios.

Los paros en días alternos están previstos para la semana próxima y la siguiente, medidas que podrían aumentar avanzada la primavera. Ante esta situación están afectadas buena parte de las ficciones estadounidenses que se hallan en emisión con nuevas temporadas como Arrow, Anatomía de Grey, The Walking Dead, Once Upon a Time o Legión.

El capítulo afectado de Big Bang quedó afectado por la segunda jornada de esta huelga, acaecida el pasado martes, ya que el original llega de Estados Unidos con escaso margen de tiempo, sólo días antes, respecto a su estreno (en abierto, en la cadena CBS). El paro impidió que para este viernes estuviera lista la versión doblada. Neox, en la TDT, también emite la temporada de estreno de la comedia, pero sin estar tan pegada a Estados Unidos, por lo que podría ofrecer la semana próxima ese capítulo. De proseguir los paros ya sí se notaría en cadenas con más espectadores. Divinity, por ejemplo, tiene pendiente estrenar en breve lo nuevo de Anatomía de Grey.

La serie estadounidense más vista en consumo on line en España en estos momentos, The Walking Dead, que ofrece por ahora Fox (Atresmedia tiene los derechos en abierto), por el momento no sufre ninguna incidencia que afecte a la emisión de los nuevos capítulos, aunque podría ser la siguiente afectada en los paros alternos previstos. Por ahora es la cadena TNT la que ha prometido "volver en cuanto sea posible" con nuevos capítulos doblados de Big Bang.

La situación parece que sólo ha arrancado, a raíz de las impresiones un tanto pesimistas que tienen los sindicatos respecto a la patronal de los estudios de doblaje.