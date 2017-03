"Este espacio me ha abierto muchas otras puertas"

A lo largo de estas semanas ha mostrado en Tu cara me suena su capacidad camaleónica y un buen humor que muchos espectadores echaban de menos. Juan Muñoz "el rubio de Cruz y Raya", como él mismo se define y tal como ha sido conocido durante años, se despide este viernes, con la final, de la andadura en un concurso al que le debe haber se dado a conocer entre los más jóvenes.

-Mañana es la gala final. ¿Quién cree que va a ganar?

-Creo que sin duda todos estamos de acuerdo en que el favorito es Blas Cantó. Los finalistas son muy buenos pero Blas es un punto y aparte. Es un hombre muy profesional, muy constante, y representa muy bien a su generación. Alguien que es capaz de meterse en la piel de Diana Navarro, después en la de Nino Bravo y pasar a la final como Anastacia es asombroso. Blas lo tiene todo, nos da muchas vueltas a los demás.

-¿Se siente en deuda con esta oportunidad?

-Tu cara me suena ha sido el programa ideal para encontrarme con el público más joven y además me ha abierto la puertas para hacer otras cosas. Me da pena que se acabe, tenía para hacer muchos más personajes. Mañana me lo voy a pasar en grande haciendo de Los Chichos junto a Los Chunguitos. Me quedo con las ganas de hacer mi fuerte, Raphael, que lo imitó Blas en el primer programa. Me hubiera gustado hacerlo incluso junto a él, porque estuvimos hablándolo. A Raphael lo idolatro.

-¿Ha hablado con José Mota de esta nueva etapa para usted?

-Nos vemos a menudo. Estamos en contacto. Hace unos días almorzábamos en un restaurante y se le acercó una mujer para una foto. El niño que le acompañaba le pidió "hacérsela también con el de Tu cara me suena". No nos relacionaba juntos como Cruz y Raya.

-¿Y qué le ha parecido a Mota sus imitaciones?

-Él es quien mejor me conoce. Me ha seguido en estas semanas. Creo que le he sorprendido. Cuando éramos dúo yo me encargaba de las voces más graves y él de las agudas. De todos los concursantes yo soy el único que me he dedicado, y me dedicaré, a la imitación y a veces he jugado con ventaja.

-¿Se ha llevado mejor con algún compañero?

-He congeniado con todos. Esther Arroyo, por ejemplo, me parece muy divertida y a la vez muy formal en su trabajo. Gracias a un dueto con ella llegué a ganar una noche. Espero que algo de elegancia se me haya pegado.

-¿Y con Yolanda Ramos?

-Es genial, tan cómica como parece. He terminado de escribir el guión de la tercera película de la saga de los gitanillos, que se llamaría, Ja me rematen. Ahí estará, espero, Yolanda Ramos. Y Lorena Gómez me tiene loco como cantante y como persona: tiene un corazón grandísimo.

-¿Los piques los deja para el jurado?

-No. Esto es un show, muy parecido al Un, dos, tres. Tenemos a los tacañones, que son el jurado, y con ellos no puede haber mal rollo. El jurado valora y lo tiene difícil cuando todos lo hacemos bien. Les respeto y les quiero.

-¿Pasó alguna mala noche?

-A mí me costó hacer de Harry Belafonte porque tenía un catarrazo tremendo. Si te equivocas, o lo haces peor de lo que creías, el público siempre te muestra su cariño.

-¿Cuál es la clave para imitar bien?

-Lo importante es meterte en el pellejo, sentir al personaje. El primero que da con la 'huella' de la voz permite a los demás trabajar por ahí. No es cuestión de parecerse del todo al imitado, es tomar el dibujo de la voz y de los gestos para parodiar. Y se va perfeccionando.