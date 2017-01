"Cuando un espectador se sienta a verte, lo mínimo es innovar"

Lo de Risto y Mediaset, eso sí que es una relación de amor-odio. Tras su polémica salida del grupo y su sustitución por Pepa Bueno en Viajando con Chester, el comunicador retoma esta noche el formato de entrevistas con Chester in love, en Cuatro, programa que da una, o varias, vueltas de tuerca, en su enésimo intento por hacer prevalecer las charlas distendidas y originales con famosos. El abandono de este espacio por parte de Mejide y su salida del grupo se produjo en marzo de 2015, según Mediaset, porque el publicista pidió un aumento de sueldo. "Risto y Chester se han sido infiel, pero los dos han querido la reconciliación", apuntó Óscar Cornejo, director de Chester in love, en la rueda de prensa de presentación del programa, convirtiéndose en el único que hasta la fecha ha abordado el tema. El ex jurado de Operación Triunfo sigue sin querer remover el asunto, ahora menos que nunca.

-Chester in love (que irá cambiando de nombre cada semana, según el tema que se aborde), sigue en la línea de los programas de entrevistas a los que nos tiene acostumbrados ('Viajando con Chester', 'Al rincón de pensar'), aunque cambie la estética y el hecho de grabarse en plató, ¿no es así?

En 2014, cuando empecé con el Chester, todo el mundo dijo que los programas de entrevistas no funcionarían"

-Conservamos la conversación. A partir de ahí, todo lo demás es nuevo. Tenemos invitados nuevos, historias que hasta ahora no podíamos contar... No se trata de una revisión de Viajanco con Chester, sino abrir a más bandas las conversaciones. Tendremos tres invitados en cada entrega, y cada una girará en torno a un tema. El primero será el amor, luego la fama, el sexo, la religión, etcétera. Además, intervendrá el público.

-¿Considera que es importante reinventarse en la televisión?

-Es obligatorio. Cuando un espectador se sienta cuarenta o sesenta minutos frente a la televisión para verte, lo mínimo es hacer un esfuerzo por innovar.

-Pero precisamente ahora hay un boom del formato de entrevistas, no es nada nuevo.

-En 2014, cuando yo empecé con el Chester, todo el mundo me dijo, entre ellos periodistas como usted, que un programa de entrevistas no funcionaría. Ahora resulta que hay un boom...

-Sólo hay que mirar la parrilla: el de Bertín Osborne en Telecinco, el de Ana Pastor en La Sexta, son dos ejemplos. El último será su competencia directa la noche de los domingos.

-Lo he dicho ya; que ojalá no hubiera dos o tres, sino diez programas de entrevistas. Huelga decir que el estilo de los programas y los entrevistadores que ha mencionado son muy diferentes al mío. No se pueden considerar competencia porque son programas muy diferentes al Chester.

-La estética, creo, es muy importante en su nuevo proyecto. Contarán con una pantalla enorme en la que verán vídeos, habrá público, el plató es espectacular.

-La estética siempre ha sido muy cuidada en los Chester. La música, la iluminación... esta vez no ha sido una excepción, es más, iremos más allá. Pero todo ello para potenciar lo esencial, la conversación, el hecho de que alguien venga a este sofá a desnudar su interior.

-Imagino que usted y Mediaset han superado aquel litigio que le condujo incluso a la competencia, a Antena 3.

-Siempre que superas una infidelidad necesitas un tiempo para hablar de ella. Dadme un tiempo.

-¿Qué le aporta a usted este sofá Chester para resistirse a abandonarlo?

-Cada vez que me siento en el Chester me levanto siendo un poco menos tonto de lo que soy. He descubierto lo enriquecedor que es dejar de escucharse a uno mismo y escuchar a los demás.