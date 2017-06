"En una ficción todo se lleva a los extremos, a la exageración"

En los teatros participa en el musical Dirty Dancing y este papel en Perdóname, Señor, que encabeza Paz Vega, es su gran oportunidad televisiva. El barcelonés Christian Sánchez es Álvaro, un joven de la banda de Rafa, el personaje de Jesús Castro, en la serie de los miércoles de Telecinco que se ambienta en el mundo del narcotráfico en las aguas del Estrecho.

-¿Su personaje, Álvaro, es el que le pone las cosas claras al amigo del alma en sus negocios?

-Sí, Álvaro es quien le pone los pies en el suelo a Rafa. El personaje de Jesús Castro es un hombre que se mueve por impulsos, pasional, y yo soy quien le da el sentido común que a veces pierde en esa vida tan averiada que sufre el protagonista.

-En esta ficción no queda claro del todo quién es el bueno de la película.

-Todos son víctimas de sus circunstancias. No hay exactamente buenos y malos en Perdóname, Señor. Son tonalidades de grises, como en la vida misma. Cuando bajas a la delincuencia y a la desesperación todo se difumina.

-Su amigo en la ficción ha tenido una infancia difícil y ese es el contexto de la serie...

-Ha tenido una vida sin que nadie realmente le señale el camino correcto. Cuando tu vida discurre al filo de la ley es normal que caigas en el lado equivocado.

-¿Álvaro tendrá que tomar decisiones difíciles en los próximos capítulos?

-Va a estar al lado de los suyos, porque es un joven leal. Tiene virtudes, e intenta sobrevivir con lo mejor de sí mismo, aunque sea una misión imposible.

-¿Teme que la serie sea criticada por sacar los peores tópicos de Barbate?

-En una ficción todo se lleva a los extremos y se cae en la exageración. Es lo típico de una serie de corte policíaco. Situar la historia en Barbate permite que todo tenga la credibilidad de la crónica de esos sucesos que aparecen en los periódicos. Es una parte de la realidad que se vive en nuestra tierra de la que se hacen eco los guionistas, con las reglas del juego de una historia para televisión. También nos podemos quedar con los mejores valores de los personajes. Y con unos paisajes que demuestran el tesoro que tenemos en Andalucía.

-¿Lo ha vivido en la realidad, entre rodaje y rodaje?

-Jesús Castro me ha llevado a muchos sitios de su tierra y he conocido Cádiz bien de cerca. Con todo lo bueno que hay allí. El rodaje fue increíble por el trabajo y también por los momentos de ocio que teníamos. No es lo mismo terminar la jornada en Vejer que en un polígono apartado de Madrid ¿no?

-¿Cómo es la vida diaria cuando se trabaja en un musical?

-Hay que estar en forma. Tienes que vivir concentrado. La vocación me surgió desde muy pequeño. Quería formar parte de un musical.