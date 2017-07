"En el fondo Trini tiene un gran corazón"

En el capítulo de esta noche parece que Trini, personaje al que da vida la actriz Noemí Ruiz, por fin va a casarse con Cristóbal, aunque su historia dará un giro inesperado. La malagueña hace balance de la serie de Antena 3 que se ha convertido en la más vista del año con una media de más de tres millones de espectadores.

-¿Qué balance hace de la tercera temporada?

-Más que positivo. Ha sido un año que a todos nos ha sorprendido. La tercera para mí ha sido de las mejores de la serie, se ha afianzado. Estoy feliz porque hacer una cuarta temporada de una serie ahora mismo es difícil y nosotros vamos a hacerla.

-Esta noche se emite el último capítulo de la temporada, ¿va a sorprender?

-Van a pasar muchas cosas, es un capítulo muy potente. Lo deja todo muy abierto y al mismo tiempo cierra algunas tramas. Terminamos de grabar el capítulo en abril, cuando aún no sabíamos si habría una cuarta temporada. Por eso algunas tramas se cierran.

-¿Cómo es trabajar junto a David Arnaiz, cuyos personajes Trini y Cristóbal forman una de las parejas más características de la serie?

-Trabajar con él es un regalo. Hemos congeniado muy bien. Cuando nos llamamos por teléfono en la vida real también nos decimos 'gordis' aunque cada uno tenemos nuestra pareja.

-¿Cómo ha sido la evolución de Trini, su personaje?

-La evolución es muy grata. Me enamoré de ella desde el principio. Primero hice el casting para el personaje de Carmen. Después lo hice para el de Trini. Fui al casting con una amiga y yo estaba casi segura de que no me lo iban a dar porque lo veía un personaje muy grande y al final para mi sorpresa me lo dieron. Es un regalo. Trini es una mujer que tiene muchas aristas y mucho para indagar en ella. Con su fachada parece que es una mujer borde, que algo lo es, pero en el fondo tiene un corazón muy grande.

-Usted es malagueña, ¿cómo recibe las críticas negativas que los andaluces hacen de la serie?

-Sobre todo al principio hubo gente que decía que la serie era muy exagerada, que medio ridiculizábamos a los andaluces. Tiene que haber opiniones de todo tipo y yo las respeto. Pero siempre digo que todo se hace con respeto, que todos los andaluces que formamos parte de la serie estamos enamorados de nuestra tierra y yo estoy muy orgullosa de ser andaluza.

-Además de la cuarta temporada de la serie, ¿qué otros proyectos tiene?

-Aunque la grabación de la serie dura siete meses ininterrumpidos y me deja poco tiempo tengo algunos proyectos como Aupa y olé, los monólogos que hago por España con otros compañeros de la serie, seguir con mi compañía de teatro Caramala, una webserie y una película de las que aún no puedo contar mucho.