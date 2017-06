El fútbol lleva a aumentar el consumo de TV en el mes de mayo

El consumo televisivo de los españoles se situó en el mes de mayo en una media de 243 minutos al día por persona (entre lineal, diferido e invitados), tres minutos más que el mes anterior. La recta final de la Liga y de la Champions han sido los principales factores de este aumento en un año en el que se ha detectado una evidente disminución en el consumo audiovisual.

De esos 243 minutos totales, 226 corresponden al consumo de televisión en directo, 4 minutos en diferido y otros 13 minutos de invitados, que representa el 5% el consumo total. Así, en relación con el mes pasado, en mayo se registraron 5 minutos más respecto abril, aunque 3 minutos menos respecto a mayo 2016.

Este estudio indica que el 75,2% de los españoles ha contactado diariamente con el medio televisivo y que el 98% de la población de más de 4 años ha visto al menos un minuto de televisión en este último mes. Es decir, de los 44,6 millones de espectadores potenciales como universo de consumo, 881.000 españoles no ven la televisión bajo ninguna circunstancia. En relación con el consumo televisivo por sistemas de distribución la TDT la sigue el 77,1% de la audiencia, lo que supone un punto más con respecto al mes pasado; el cable con el 10,2%, que baja 0,2 puntos; la televisión on line, (con plataformas como Movistar TV, Vodafone One u Orange TV) con 9,4% y baja de 0,4 puntos; el satélite digital (Movistar+) con 2,7%, baja 0,4 puntos. La televisión de pago ha registrado este mes el 22,3% del total de la audiencia, el tercer mejor dato mensual y un punto menos que el mes pasado.

En cuestión de índices de audiencia Telecinco fue líder en mayo con el 14,4 % de cuota de pantalla (con el ascenso de un punto con relación a abril) y con el tirón de Supervivientes se mantiene como la cadena más vista por cuarto mes consecutivo, seguida de Antena 3 con un 12,5%, con igual cuota a la del mes anterior. La 1 con 10,5 % sube siete décimas. El ránking de autonómicas por cuota de pantalla está encabezado, por TV3 10,6 %, que vuelve a subir, gracias sobre todo al fútbol, seguida de TVG (9,7%) y Canal Sur (9,6%). La Sexta concluyó con 6,6%, 3 décimas más, y Cuatro, 6,1%, con 1 más.