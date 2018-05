"Las futuras generaciones nos abroncarán por el derroche"

Aquí la Tierra repasa los momentos históricos de estas 1.000 tardes en La 1. Jacob Petrus recibe hoy a Luz Casal como invitada de honor y estrenan colaborador: Juanma López Iturriaga. A lo largo de estos cuatro años el programa del geógrafo manresano, presentador y director del espacio junto a Víctor Otamendi, se ha convertido en uno de los emblemas del principal canal de TVE por divulgación e interacción con los espectadores .

España debe presumir de Orgullo Verde, de un país rico en paisajes, con un relieve que lo potencia todo"

-Aquí la Tierra se presentó como "programa de geografía" pero ese término en realidad abarca mucho.

-Sí, estoy orgulloso de que Aquí la Tierra se concibiera como un programa de geografía pura, sobre nuestro territorio, pero eso incluye todo lo que es el clima, la agricultura, los animales, la gastronomía. Yo aprendo mucho cada día con mi programa porque abarcamos realmente mucho.

-¿Diría que es un espacio apasionado por España, pero sin tener que enarbolar banderas?

-Dentro de unos días tengo que dar un charla en una empresa y voy a hablar de que en estos tiempos, donde tantas banderas se agitan en todas partes y afloran esos sentimientos de los que siempre he huido, se debe apelar a la tierra como nuestro origen, como nuestro Orgullo Verde. En España debemos presumir de Orgullo Verde, de un país muy rico en paisajes, con un relieve que lo potencia todo: nos sale un país diverso en cultura, en gastronomía. Un país que tiene un 20% de espacio protegido, con la mayor diversidad de Europa. Fuimos pioneros con las leyes de parques nacionales. Uno de nuestros grandes patrimonios es lo natural.

-¿Nuestro país se levanta en un huerto?

-Se levanta en la tierra que pisamos. Tenemos lugares únicos como Doñana. Yo reclamo ese Orgullo Verde y tirando de ahí nos sale todos los demás sentimientos.

-¿En cuatro años de programa ha notado que en cuestión de climatología vamos a peor?

-Hay que tener cierta paciencia en los análisis. Hemos tenido inviernos suaves, secos, veranos tardíos. Y olas de calor históricas. Lo preocupante son esos extremos climáticos que, por ejemplo, hacen aumentar los ingresos hospitalarios. Hay que tener respuestas a esos altibajos tan agudos a los que nos vamos a tener que acostumbrar.

-¿Vivimos un momento más dramático de lo que tememos?

-Tenemos que abrir la mente y estar preparados para recibir el acercamiento de un anticiclón tropical. Es algo que hace unos años no podíamos imaginar pero que ya hemos tenido. Es lo que vamos a vivir y hay que tener respuesta.

-¿Es tan imparable el cambio climático?

-En estos años me he transformado más que en un militante de lucha contra el cambio climático en un convencido de esa briega diaria para tener más limpio nuestro entorno, para no derrochar la comida o el agua. Estas decisiones sencillas a la larga contribuyen a mejorar nuestro planeta.

-¿Las nuevas generaciones están más mentalizadas?

-El cambio generacional se nota. Nuestros padres no se planteaban la sostenibilidad; nuestra generación sí y los niños, a través de los colegios, tienen un empuje en el compromiso medioambiental.

-¿Qué decisiones serían las más prioritarias?

-Con los plásticos tenemos un problema gravísimo. El ahorro de agua pasa al menos por darle valor y tener una gestión individual más eficiente. Todos los esfuerzos comunes valdrán la pena

-¿Cómo nos tratarán las generaciones posteriores?

-Las futuras generaciones nos abroncarán. Nos llamarán la Era del Derroche. De cara a nuestros bisnietos tenemos mal cartel.