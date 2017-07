El ganador de 'El Puente' divide el botín con reservas

David Adán se alzó ganador de El puente, realitiy de #0. En este formato de Zeppelin (la misma productora de Gran Hermano) se retaba a los participantes a crear un puente a una isla en el centro de un lago en la Patagonia para alcanzar un tesoro de cien mil euros. Al vencedor, elegido entre sus compañeros (tras un desempate con Juan y Raúl), "en ningún momento se le pasó por la cabeza quedarse con todo el premio del cofre". Repartió "de forma justa y con el corazón" esa dotación.

Aunque sí cambió de opinión sobre su pensamiento inicial de reparto equitativo debido a la actitud de Clyde, Jo y Raúl según dice el ganador, madrileño de nacimiento y valenciano de adopción. A Clyde fue al que menos dinero dio (4.500 euros) porque "fue el que menos se esforzó con diferencia", y a los segundos, que les restó 100 euros, con 6.000 para cada uno, les recrimina "falta de humildad" y escasa capacidad de trabajar en equipo. Adán se ha quedado con 16.200 euros que destinará a la hipoteca de su vivienda y dio la mayor cantidad (6.300 euros) a su amiga Wafa, con la que sigue en contacto al igual que con otros miembros de "su grupo", con 6.100 para cada uno.

Sus roces con Jo y Raúl han sido evidentes para todos los espectadores de este concurso conducido por Paula Vázquez. Sus dos compañeros le reprocharon concursar con una estrategia definida y él les acusa de exceso de ego: "La gente se tiene en mucho valor y está bien, pero no lo está menospreciar al resto". El ganador les reprocha de no querer compartir conocimientos. "Mi estrategia la definieron ellos, fue involuntaria. Me nació de sus caracteres y sus modos de trabajar en equipo", justifica.

La rivalidad era inevitable en un equipo que debía construir dicho puente de 300 metros en el plazo de un mes.

Entre los peores momentos el vencedor destaca cuan do se desveló toda la mecánica del reality. "No soy competitivo, soy el antagonismo de eso. Pero vi que era un gran partida de póker y eso me descuadró", admite. Adán estudió ingeniero agrícola y prefiere "trabajar por la noche, en bares y discotecas".