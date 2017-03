"No voy a ganar. No imito nada, pese al corazón que le pongo"

Rosa será esta noche Gloria Trevi, con Que muera el amor. Es su número para una final en la que la granadina, ganadora del primer OT, no se ve en esta ocasión favorita, pese al cariño del público.

-¿Qué pronóstico hace ante la final de hoy?

-No quiero que parezca falsa modestia, pero creo que no voy a ganar. Esto ha sido un proyecto muy bonito y lo agradezco. Pero no voy a ganar porque hay concursantes muy grandes. Blas es muy buen imitador. Yo no imito nada, le pongo todo las ganas, mucho corazón, lo intento hacer lo mejor que puedo, pero no me sale. No tengo la versatilidad de Blas.

-¿No tiene ilusión?

-Sería bonito ganar y añadirlo a mi currículum, sentir el respaldo del público. Cuando recibí hace dos semanas el 11 del voto de casa me di cuenta de nuevo que hay un cariño muy grande más allá de la pantalla.

-¿Cómo han sido estas semanas?

-Ha sido divertido, muy chulo. Tenía esa especie de miedo con ganas de actuar. Al final sin querer te impregnas de todo. Yo no me doy cuenta de que estoy compitiendo porque el ambiente es tan bonito..

-¿Le ha costado entrar en calor con las imitaciones?

-Con las imitaciones echaba de menos sentir. Durante mucho tiempo en este programa no tenía esa sensación que me gusta sobre el escenario. Con Meghan Trainor, que fue una de mis mejores imitaciones, me divertí. Me quedé muy contenta con mi imitación de Vanesa Martín y sin embargo no con alguien de mi perfil como Donna Summer.

-¿Qué le parece las críticas, a veces algo duras, que ha recibido del jurado, donde todos son amigos de usted?

-No tengo queja. En este programa valoro que nos traten muy bien a todos. El jurado y los demás. A mí me gustaría haberlo hecho todo mejor, pero he dado todo lo posible. Y se me ha pasado muy rápido. He tenido que retrasar mi nuevo disco, pero gracias a este programa he podido experimentar con colores de voces.