¿Por qué ganará Israel Eurovisión?

Nunca unos gallos fueron tan bien recibidos en Eurovisión. Si el de Manel Navarro le valió para quedar último el año pasado, en esta ocasión a Netta Barzilai le pueden servir para convertirse en la ganadora del Festival. Desde que se conoció que sería ella la representante de Israel en Lisboa el próximo 12 de mayo se convirtió en la gran favorita. Su candidatura cuenta con varios elementos que han hecho que esta joven de 25 años de fuerte personalidad y que desprende energía cada vez que se sube al escenario haya encandilado a toda Europa. Llama la atención la letra de la canción Toy, a través de la que transmite un mensaje feminista con el que reivindica la independencia de las mujeres. "Mujer maravillosa, nunca olvides que eres divina" o "No soy tu juguete, imbécil", son algunas de las frases de la canción con las que Netta hace su alegato a favor de las mujeres. El peculiar cacareo, como ya lo denominan sus fans, con el que empieza el tema consigue llamar la atención de todo el que la escucha. Además el ritmo de Toy es muy pegadizo e idóneo para bailar, algo que en Eurovisión siempre gusta. Su estética también aporta originalidad a su candidatura. Recuerda a la de la cantante Meghan Trainor. El maquillaje colorido, la ropa llamativa y los peinados extravagantes consiguen que Netta tenga una imagen llamativa con la que transmite seguridad. De momento no ha revelado cómo será su puesta en escena, pero promete ser una actuación llamativa y repleta de color. Todo lo contrario a lo que hizo Salvador Sobral el año pasado. Israel confía en ella después de anunciar el año pasado que no volvería a presentarse al Festival tras el cierre de su cadena pública, algo que cambió con la llegada de un nuevo canal. En caso de que Netta resultase vencedora, esta sería la cuarta vez que Israel gana en la historia de Eurovisión.

Otros de los países favoritos de esta edición son Estonia, República Checa, Bulgaria, Suecia, Francia y Australia. Los representantes españoles, Amaia y Alfred, se sitúan en torno a la décima posición en las casas de apuestas. La pareja se encuentra estos días en un momento muy importante de la promoción de su candidatura, la ES Spain Pre-Party. La fiesta española se celebra esta noche en Madrid y los intérpretes de Tu canción ejercerán de anfitriones. A través de su página web RTVE emite hoy en directo este evento que estará repleto de sorpresas y en el que Amaia y Alfred volverán a hacer gala de la naturalidad que les caracteriza.