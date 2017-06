"El género zombi fascina por la metáfora de la crisis total"

Jake Otto Jr. se suma a Fear The Walking Dead, como hijo y principal consejero del miliciano Jeremiah Otto, un tipo dispuesto a organizar el sistema político del mundo tras la caída de la civilización ante el apocalipsis zombi. Mañana lunes (22:10) llega a AMC, tras su estreno esta noche en Estados Unidos (y en simultáneo aquí, a las 03:30), la esperada tercera temporada de esta precuela de The Walking Dead. El actor inglés Sam Underwood (Dexter, los gemelos de The Following) avanza a este periódico cómo se plantean estos nuevos capítulos.

-¿Qué es lo que le llevó a escoger este proyecto?

Me gustan las preguntas que plantea esta historia sobre la evolución de la sociedad y su supervivencia"Existe tensión racial en estos momentos. Entiendo que la idea de un apocalipsis zombi crea histeria y miedo"

-Fue más bien que esta serie me eligió a mí. Fui a la audición con muchas ganas debido a los actores y el guión. Pero no lo elegí. Definitivamente el trabajo me eligió a mí. Fear the Walking Dead es definitivamente un escaparate de actores. Me gustan las preguntas que plantea esta historia sobfre la evolución de la sociedad en evolución y la supervivencia de la civilización. Sobre lo que somos capaces de hacer los humanos para sobrevivir.

-Con el derrumbamiento por la amenaza de los parias.

-La razón por la que los zombies son tan populares en estos años tan inciertos es porque te hacen plantearte las cuestiones vitales que surgen al suponer la extinción de nuestro mundo. Qué haría la raza humana si el mundo cambiara completamente. Desde el punto de vista de los personajes se trata de formar parte de una serie que ahonda en este tipo de preguntas. Eso sí, todo cubierto con mucha sangre y un montón de disparos impresionantes.

-¿Era ya fan de esta serie?

-Sí, yo era un fan antes de participar en ella. Comencé a ver Fear... por Kim Dickens (Madison en la ficción), siempre fui un gran fan de su trabajo y continué viendo el programa porque me enamoré del trabajo de Frank Dillane como actor. Ellos son increíbles juntos. Era muy fan. Y también era fan de conseguir una audición para la serie.

-Al ser una de las incorporaciones de esta tercera temporada, ¿cómo le recibieron los compañeros más veteranos?

-En mi primer día en el set ya habían estado grabando varios días, así que entré justo en el periodo de guerra, literalmente. El primer día de rodaje fue un caos absoluto, lleno de disparos y helicópteros. La bienvenida fue algo así como "aquí hay un arma, cógela y ve a matar algunos zombies". No fue unmeet and greet en el que dices tu nombre y de dónde eres. Fue algo muy directo. Conocer a los compañeros a través de una escena es una manera mucho más íntima de llegar a saber cómo es el equipo.

-Resuma qué vamos a ver en esta temporada de Fear The Walking Dead...

-Vamos a ver a la familia Clark finalmente reunida otra vez y aterrizando en una comunidad muy diferente. Allí entrarán en contacto directo con otra familia unida pero increíblemente disfuncional, dirigida por el padre, Jeremiah, y sus dos hijos, Troy y Jake. Las preguntas que aparecen se basan en la reconstrucción del mundo. Cada miembro de la familia protagonista tiene sus propias experiencias con miembros de la familia Otto. No se repiten patrones de temporadas anteriores.

-¿Cuáles son las motivaciones de Jake en ese contexto?

-La motivación de Jake es mirar por el interés de la gente de su alrededor y proteger y garantizar su seguridad. Es una persona muy desinteresada. Actúa siempre con responsabilidad y con la perspectiva de su familia muy presente. Es un líder y mi personaje reflexiona sobre hasta dónde te puede llevar el liderazgo, algo que se va a explorar a lo largo de la temporada.

-Sin hacer mucho spoiler¿cómo evoluciona su personaje?

-Es difícil contarlo sin realmente fastidiar a sus lectores. Todo es gira sobre cómo asume su liderazgo a través de la manera de resolver los problemas. Los ideales de Jake y su código ético se cuestionan mucho, y más con la familia Clark entrando en su terreno. Al principio de la temporada podemos ver a un hombre que está muy seguro de cómo la sociedad debe avanzar. Y esa certeza va desmoronándose poco a poco... Y no voy a revelar hasta dónde podemos terminar.

-El género zombie despierta más interés que nunca.

-Creo que fascina por la metáfora que crea de una sociedad que se desmorona, en una crisis total. También existe la idea de usarlo como una metáfora de la xenofobia. Existe tensión racial en este momento e intolerancia y miedo hacia el 'otro' en muchas partes del mundo. Así que entiendo que la idea de un apocalipsis zombie crea histeria y miedo en mucha gente. Pero también lo podemos leer en sentido contrario: en un mundo en destrucción ¿cómo trabajaremos juntos? ¿Cómo nos uniremos como hermanos para reconstruir la sociedad, sobrevivir y avanzar?

-¿Sabría usted actuar ante un apocalipsis zombie?

-¿Que qué haría? Intentaría conseguir muchísimas armas. Y me metería en un búnker con mi perro y mi mujer. Mi perro no tendría ni idea de lo que estaría pasando y sería feliz. La ignorancia a veces es la felicidad. Tal vez me iría a algún lugar como una cueva cerca del océano, o me escondería y me prepararía para el ataque. Después de haber visto la serie entiendes que nunca estarás a salvo en una guerra así.