Tirar el móvil, dejar el coche, el ordenador y todo lo que suponga la vida estresada de nuestras ciudades es una soñada aspiración de millones de personas. Hay quienes han hecho realidad ese empeño y la serie documental Desconexión total presenta al respecto diez historias personales, los miércoles, a las diez de la noche, en el canal A&E, en las plataformas de pago. La modelo Verónica Blume, de origen alemán y residente en Barcelona, ha cumplido su sueño de dirigir su estudio de yoga y amadrina así esta Desconexión total.

-La desconexión total da vértigo ¿podríamos ser capaces de hacer al menos desconexiones temporales cada día?

-Me gusta la idea que ofrece Desconexión total de que podemos mejorar y ser cada uno mucho más de lo que pensamos. A veces pensamos que s´polo podemos ser unas máquinas absorbidas por el entorno y vamos tirando… Pero ¿y si fuésemos un poquito más allá? Me gusta pensar que puedo ser la mejor versión de mí misma. Esa es una motivación. Por eso me encantaría ser la protagonista de la próxima temporada de Desconexión total.

-¿Cómo ha influido en usted el yoga?

-Es un cambio de vida que te permite un estilo de desconexión, de relajación, que es compatible con la vida urbana diaria. Ese momento en que te detienes, respiras y te conectas contigo te cambia la vida. De vez en cuando hay que parar y desconectar para volver a conectarse y eso es lo que te permite el yoga.

-¿Qué le parece esta serie de A&E?

-En estos tiempos me puedo permitir qué proyectos son coherentes con mi estilo de vida. Este programa me encanta porque me identifico con él.

-Usted no tiene ni televisor.

-He elegido no tener televisión en mi casa porque nos conecta con una realidad poco agradable. Pero la televisión como herramienta para mostrar una forma de vida me parece útil

-¿Cómo evolucionamos si damos el paso de 'desconectar'?

-Todo te sirve para evolucionar. Desconectando puedes darte cuenta de que te horroriza vivir desconectado. Te puede pasar. Hay que darse la oportunidad de ser una versión distinta de lo que somos, que es lo que propone este programa.

-Cuando usted está en meditación ¿Hacia dónde le llevan las reflexiones?

-Huir hacia el silencio te permite reconocer la cantidad de ruido que tenemos en la cabeza. Desconectar te permite ir simplificando, te vas dando cuenta de que puedes renunciar a muchas cosas que no son así tan necesarias. Encuentras un protagonismo a la familia y a muchas pequeñas cosas: un momento de paz, un abrazo, una omida entre amigos. Hay muchas cosas sencillas que son mágicas.

-¿Es díficil alcanzar esa paz?

-Estamos muy hiperestimulados.

-¿Cuál sería personalmete su momento de desconexión ideal?

-Este lujo máximo: una buena comida preparada por una persona que te quiere. Una comida sana, sin ruido, junto a los tuyos. En casa tenemos una caja donde dejamos todos los móviles durante varias horas al día. Al principio puede generar ansiedad, pero nos dimos cuenta de esa desconexión de móviles nos aporta mucha calidad de vida, sin estar pendientes de los mensajes y los likes. El móvil quita mucha voluntad a los jóvenes