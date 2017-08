"Me gusta ver la realidad con mis ojos y luego contarla "

Diario de Cádiz, El Correo de Andalucía, TVE, Telecinco, y ahora La Sexta. Estos son todos los medios por los que ha desarrollado su carrera José Yélamo, periodista de origen gaditano. De reportero ha pasado este verano a presentar el programa Más vale tarde (La Sexta) en sustitución de Mamen Mendizábal y, después de los atentados de Barcelona, mano a mano con Hilario Pino.

-Ha trabajado en diferentes medios: prensa, reportero de televisión y ahora presentador, ¿qué perfil de periodista tiene?

-Yo me identifico con el Periodismo de reporterismo. Estar en la calle y en contacto con la gente. Hasta ahora, lo que siempre he hecho es donde me siento más cómodo. Ir a donde ocurren las cosas y ejercer de reportero, ya sea en prensa o en televisión. A pie de calle, a pie de Congreso o lo que sea. Yendo a ver las realidades con mis ojos y luego contarlas.

-¿Qué hace un reportero, y ahora presentador del magacín informativo Más vale tarde?

-Tenemos una reunión en la que vemos qué ofrece la actualidad, y empezamos con el folio en blanco como se suele decir, y proponemos temas consensuado con el equipo. Es verdad que tenemos que optimizar el tiempo. Si a las doce de la mañana nos ponemos a grabar, a las tres hay que estar de vuelta para preparar todo el material, editar y escribir para que esté listo a las cinco y media. Es muy intenso, porque luego hay que estar muy pendiente de la actualidad inmediata hasta que acabe el programa .

-¿Cómo se cuenta la actualidad del día a día?

-El instinto es la clave de un buen periodista. Saber qué temas pueden ser interesantes para tu audiencia y contarlo bien, ser original, diferente del resto y sobre todo, riguroso. A la hora de seleccionar un tema algunos vienen marcados por la actualidad, la mayoría son de política y economía, pero luego hay que intentar ser creativo, o hacer temas atemporales que se puedan preparar de un día para otro.

-¿Qué ventajas tiene el reporterismo, el salir a la calle?

-Para ser un buen periodista, es necesario la empatía. El grado que tú seas capaz de desarrollar está proporcionalmente relacionado con el éxito de tu reportaje. Algunas veces se nos olvida ponernos en lugar del otro. Además en nuestra profesión, el resultado de nuestro trabajo depende en gran medida de la persona que te vaya a contar las cosas, por eso es importante intentar que colabore contigo, hacerle sentir cómodo, y que vea que comprendes lo que le pasa.

-¿Qué es lo que más valora del periodismo?

-La capacidad única que no tiene otra profesión de asomarte todos los días a un balcón en el que puedes ver todas las realidades de la vida. Es una condición privilegiada la del periodista, porque puedes hacer una inmersión en cualquier ámbito de la vida. Y eso es lo que nos distingue y hace que nuestra profesión sea apasionante y que enganche.

-¿Qué futuro tiene el periodismo tras la crisis que ha sufrido la profesión?

-Creo que si le explicamos a la gente que el periodismo es necesario y que tiene unos elementos que nos distingue, el futuro está asegurado. El periodismo tiene que existir para que las sociedades avancen, que se forme una opinión pública crítica y para que la gente esté informada. Yo le auguro todo el futuro del mundo a nuestra profesión mientras seamos capaces de mantener un periodismo honesto, relativamente libre, y cercano a la gente.