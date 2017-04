"Me gusta tanto la tele que también disfruto detrás de la cámara"

"Sigo viva gracias a ti". Toñi Moreno dedicaba estas emotivas palabras este lunes en Twitter a Alejandro Sanz, el invitado de su nuevo programa de entrevistas que emite esta noche Antena 3, El árbol de tu vida. Tras el estreno con Antonio Banderas la semana pasada, este martes le toca el turno a otro artista español internacional. La de Sanz ha sido una visita especial para Moreno, pues es fan suya. Pero aún más porque la presentadora pasó dos meses en Alcalá de los Gazules investigando los orígenes del cantante de Corazón partío para un formato que, además de incluir la correspondiente charla, realiza un importante trabajo de fondo a fin de dar a conocer al propio invitado su árbol genealógico, sus orígenes más remotos -muchas veces desconocidos- e incluso historias que él mismo desconocía sobre familiares y amigos.

-¿Cómo llega a sus manos este proyecto y cómo acepta Antena 3 darle una oportunidad ?

Le estaré agradecida a Alejandro (Sanz) eternamente porque le mandé el proyecto y se fió de mí"

-Yo codirijo el programa, junto a Alberto del Pozo. Es de una productora pequeñita de Sevilla que se llama Happy Endings en su primer proyecto a nivel nacional. Muy pocas veces llegan proyectos a mis manos. Este ha salido, en parte, de mi cabeza. Suelo currarme los formatos. Este lo hemos ideado entre el director, José Miguel Fernández Cuadrado, el productor, y yo. Lo parimos y le estaré eternamente agradecida a Alejandro Sanz. Le mandé una carta con el proyecto y cuando vio el papel se quiso fiar de mí. Con eso fuimos a Antena 3, con un piloto, y aceptaron. Tras Alejandro han venido todos los demás. La realidad es que es un proyecto que ha nacido desde el principio conmigo.

-Supone su regreso a la televisión nacional y lo compagina con Gente maravillosa, en Canal Sur. ¿Pensó alguna vez en decir que no a presentarlo porque era demasiado trabajo?

-No me hubiera importado que lo presentara otra persona. No me importa salir, también soy feliz codirigiéndolo sólo y haciendo el trabajo de campo que hay detrás de cada entrevista. Crear un formato me llena mucho también. Es que yo me siento periodista, no presentadora en realidad. Pero pensaron que yo era la idónea por mi implicación. Aunque a mí es que me gusta tanto la televisión que también disfruto detrás de la cámara.

-Dicen que El árbol de tu vida es el contraataque de A-3 al programa de Bertín Osborne en Telecinco. ¿Le duelen las comparaciones?

-En absoluto. El género de la entrevista televisiva no es algo que se haya inventado ahora. Han comparado el programa con el de Bertín, con el de Risto (Mejide, en Cuatro)..,de todo. Pero nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca a Bertín y a Risto y, además de lo que pueda aportar, es un enorme trabajo de investigación sobre el árbol genealógico. El famoso no viene a contar, viene a que le contemos. Viene a que le digamos: ¿A que no sabías esto de tu vida? Pues yo te lo voy a mostrar con documentos.

-Es que hay un boom de los programas de entrevistas ahora.

-La entrevista es un género que lleva toda la vida. No es algo que se haya inventado nadie. Normalmente, lo que marca la diferencia es quien realiza la entrevista. Las que hacía Mercedes Milá en su momento en TVE, o José María Íñigo. A mí el formato me encanta; la charla sosegada con un famoso.

-¿A quiénes veremos en próximas entregas?

-Ufff, a Fran Rivera, a Lolita Flores... En ese programa sometimos a Carmen, la hermana de Lola, a un test genético para saber cuánto porcentaje de sangre gitana tiene. Su hermana dijo muchas veces que le hubiera encantado ser gitana. El resultado ilusionó mucho a la familia.

-¿A quién le gustaría entrevistar?

-A la reina Sofía, que es una gran desconocida. Me gustan personajes como Joaquín Sabina o la baronesa Thyssen. Si me pregunta por política, sin duda, Felipe González y Aznar. Si Rajoy me dice que le haga un programa, por supuesto que se lo hago. Es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Quizá estos debieran recordar de dónde vienen.