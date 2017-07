Una habitación con vistas

Una serie, doce historias. Es el punto de partida de Room 104, la serie de la plataforma HBO que se estrena hoy en todo el mundo y que está ya disponible para los clientes españoles. Atrevida y original, llega de la mano de los hermanos Duplass (Blue Jay), prometiendo como mínimo no dejar a nadie indiferente.

Drama, comedia, terror, fantasía,... todos los géneros tienen cabida

La habitación 104 es un cuarto cualquiera de un motel cualquiera, pero oculta en su interior un retazo de las vidas de cientos de huéspedes. En los doce capítulos de su primera temporada recorrerá historias dispares como la de una pareja de ancianos que busca revivir su primera noche juntos, una mujer que se encuentra con su yo del pasado o dos jóvenes mormones con una crisis de fe. El hilo conductor será siempre la habitación 104, pero el momento histórico variará con cada episodio, que tendrá un estilo propio y diferente del resto. Drama, comedia e, incluso, terror o fantasía, todos los géneros tendrán cabida.

La grabación de Room 104 se ha llevado a cabo con recursos modestos y cada capítulo, que durará 30 minutos, tan solo ha requerido tres días de rodaje. Los hermanos Duplass aseguran que se ha tratado de conseguir con esta serie "una aventura de una noche" para el espectador, priorizando llegar a un público más amplio y menos comprometido. En cualquier caso, fidelizar a un público homogéneo sería mucho más difícil, ya que cualquiera se podrá sentir atraído por uno de los capítulos y no por el resto, al tratarse de historias, protagonistas, géneros y estilos diferentes.

Mark y Jay Duplass están acompañados al frente de esta producción por Steve Zissis, como ya lo estuvieron en la cancelada Togetherness. Esta comedia, también de la HBO, no terminó de convencer a la crítica y tampoco cosechó buenos datos de audiencia, un pinchazo que no es habitual en sus creaciones. Aunque no suelen llegar a un público especialmente extenso, sí son habituales las felicitaciones de la crítica en festivales y galas. Con Room 104 la indiferencia está descartada, pero todavía queda por definir si la acogida será tan amplia como la expectación que genera, teniendo en cuenta que el punto de partida es precisamente no enganchar al espectador, tratar de convertirse en un placer casual no condicionado por las expectativas de la audiencia.

Como protagonistas de esta nueva ficción figurarán rostros reconocibles como Phillip Baker Hall, James Van Der Beek o Poorna Jagannathan, pero para saber más habrá que esperar al estreno del primer episodio.