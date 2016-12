"Yo he hecho de todo, pero lo de hoy no tiene comparación"

-¿dónde le vamos a encontrar esta noche?

-De la Riva acude a la boda de Ana y todo se va a complicar. Esto del directo es histórico. No sabemos qué va a pasar. Cualquier cosa técnica puede fallar.

-Es teatro, pero con más riesgo.

-Me pone mucho. Yo he hecho de todo, pero esto no tiene comparación. Son unos diez minutos trepidantes. Por supuesto nada ha podido quedar en manos de la improvisación. Es una miniobra de teatro con muchas cámaras en juego.

-¿Cerró el rodaje sabiendo que iba a ocurrir esto?

-No me lo esperaba. Llevamos ya tres días y estaremos ensayando hasta esta madrugada. Despedí con pena a Raúl de la Riva y al resto de actores. He seguido parte de Velvet en un rodaje en la República Dominicana, viendo cómo reaccionaba el público.

-A nadie le cae mal De la Riva. Ni en la misma ficción.

-Raúl es tan sublime, tan artista. Tiene un ego tan gracioso. Es egocéntrico, prepotente... encantador.

-Con Aitor Luna parecen que están en Luz de luna...

-Y Aitor además es amigo de toda la vida. Raúl existe en la vida real, y Ana, y Rita...