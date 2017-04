Las historias humanas que hay detrás de los números

Si alguna vez ha sentido que no es más que un número para la sociedad, éste va a ser su programa. Si es un apasionado de las estadísticas, también. Tanto x ciento es la nueva apuesta del canal Discovery Max que llegará el próximo lunes 10 a las 22.30 horas a la parrilla prepara demostrar las historias que hay detrás de las cifras. Producido por Molinos de Papel (Callejeros Viajeros), los reporteros Pedro Mardones, Lourdes Biurrun y Jaime Fernández (foto) ponen voz y rostro a las personas que forman parte de las estadísticas que cada día escuchamos en los informativos. "Queremos poner el foco en las historias y realidades que nos rodean, que ocupan titulares y abren las noticias, pero que no llegamos a conocer a fondo porque nos quedamos en el dato", explica Alejandro Florez, director de contenidos de Discovery Networks. El formato pretende venderse internacionalmente y parece que Italia ya está interesada en emitir el programa.

Durante ocho semanas, se abordarán temas como los accidentes en carretera, la prostitución en España (somos la capital europea del sexo ilegal), el tráfico de drogas, el síndrome de Diógenes (el 3% de los mayores de 65 años lo sufren, las mascotas (el 63% reconoce besar a su mascota) o el barrio de La Moraleja, donde vive parte del 50% de nuevos ricos que han surgido en España desde la crisis. "Las cifras son frías, pero Tanto x ciento le da calidez. El objetivo es que conozcamos a las personas que están en esa cifra".

Los encargados de encontrar a algunas de estas personas que forman parte de los números son tres reporteros con experiencia en patearse las calles. Pedro Mardones se formó como reportero en Callejeros Viajeros y ha pasado por programas como Fogones Lejanos o Las Mañanas de La 1. "Nosotros no nos colamos enningún sitio ni grabamos sin permiso, esa es la diferencia con el resto de programas". Lourdes Biurrun, por su parte, empezó como reportera en Euskadi Directo e Informativos Telecinco antes de saltar al magacín Aquí en Madrid de la televisión madrileña. "Llevo diez años haciendo esto y nunca he tenido que parar una grabación hasta ahora. Las cifras cuando las dices hacen gracia, pero cuando entiendes lo que significa que el 92% de los padres no saben que podrían haber salvado a sus hijos en una accidente de coche poniéndole en el sentido contrario de la marcha, el humor pasa al drama".

En la entrega dedicada a las mascotas, por ejemplo, los espectadores conocerán a un hombre que tiene a su perrita Linda fallecida disecada en lo alto del armario. En principio parece la historia de un friki obsesionado con los animales, pero el drama personal y la tristeza del protagonista por no poder estar más con su "compañera" acaba imponiéndose. La cifra del 63% que reconoce besar a su perro ya no parece tan exagerada.

Jaime Fernández completa el trío de reporteros de Tanto x ciento. Ha trabajado en diversos formatos de Telemadrid y Castilla La Mancha Televisión. "El ejemplo más claro de para qué sirve este programa lo veremos en el caso de la pobreza. Hablaba con una mujer que se iba a enterar que formaba parte del 28% de españoles que viven en la pobreza y no lo sabía. Su indignación iba aumentando según le fui explicando su situación", comenta sobre el capítulo dedicado a la pobreza.