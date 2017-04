La huelga de dobladores afecta a 'Anatomía de Grey' y a otras series

La huelga indefinida de trabajadores del sector de doblaje de la Comunidad de Madrid ha obligado a la cadena Fox a aplazar este mes los estrenos de nuevos episodios de varias series de su catálogo como Anatomía de Grey, Scandal, Modern Family o Las Kardashian. Entre las ficciones que no sufrirán este problema se encuentra el regreso de Prison Break, que llega a la cadena mañana lunes, junto a Outcast.

En Fox las producciones que sufrirán parones en abril debido a esta huelga intermitente son Bull, la temporada 8 de Modern Family, la cuarta de Agents of Shield y NCIS Los Angeles, esta última a partir del 18 de abril. En el canal Fox Life se aplaza la emisión de los nuevos capítulos de la temporada 13 de Anatomía de Grey, la sexta de Scandal, la tercera de Scorpion, la séptima de Blue Bloods y Duda razonable, así como la serie cómica The Mick y la temporada 13 del popular realityLas Kardashian. The Americans y This is us, que se ofrecen en esta cadena, no sufrirán parones.

La huelga de dobladores, que exigen mejoras económicas ya que llevan lustros sin que se hayan revisado los honorarios, afecta a las plataformas de pago ya que las cadenas en abierto actualmente no ofrecen los estrenos pegados a su emisión en Estados Unidos. El poco peso de las ficciones recientes en la TDT se refleja en la nula incidencia de estos paros en las cadenas más vitas.

En marzo los sindicatos ya convocaron ocho jornadas de paros en días alternos que vinieron a afectar a la cadena TNT, que emite Big Bang y aplazó el estreno de uno de los últimos capítulos, situación que no se percibió en Neox, en abierto.

Los dobladores continúan en huelga ya que no se ha negociado el convenio colectivo aunque sí se han establecido mejoras laborales. Por ahora proseguirán estos aplazamientos en las cadenas de pago, alterando sus parrillas.