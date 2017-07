'El infiltrado', un 'thriller' de espías para las noches de los lunes en La 1

La 1 estrenará el próximo lunes El infiltrado, un thriller de espionaje basado en la novela homónima de John Le Carré. Esta miniserie inglesa, galardonada con tres Globos de Oro y dos Emmy, muestra las peripecias de Jonathan Pine, interpretado por Tom Hiddleston (Los Vengadores, Thor), quien tras incorporarse al servicio de inteligencia británico, deberá infiltrarse en el círculo de confianza del peligroso traficante de armas Richard Onslow Roper, al que da vida Hugh Laurie (House).

La historia gira en torno al mencionado ex soldado británico, quien trabaja como auditor nocturno en un hotel de lujo en El Cairo. Una noche conoce a una mujer llamada Sophie, quien le muestra documentos que incriminan a Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) en una red de tráfico de armas. Sophie le pide que entregue a Roper a las autoridades egipcias, pero nada sale como esperaban, ya que días después Sophie es encontrada muerta.

Tiempo después, trabajando en un hotel de Zurich, Pine se encuentra con Roper, quien llega al hotel acompañado por su séquito de guardias. En estas circunstancias, Pine es contactado por la agente de inteligencia Angela Burr (Olivia Colman) para formar parte de una importante misión que tiene como fin atrapar a Roper. Pine acepta el trabajo para vengar la muerte de su confidente, y pronto se ve enredado en una gran red de espías, traficantes y asesinos.

Dirigida por Susanne Bier, ganadora de un Oscar a la Mejor película de habla no inglesa por En un mundo mejor, y producida por AMC, BBC One y The Ink Factory, la miniserie completa su reparto con intérpretes excepcionales y muy conocidos como Olivia Colman (Broadchurch), Tom Hollander (de la saga Piratas del Caribe) y Elizabeth Debicki (El gran Gatsby).