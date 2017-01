'La isla' de Pedro García Aguado

Tras su polémica marcha de Mediaset y después de abanderar Hermano Mayor (Cuatro) durante varias temporadas, Pedro García Aguado inició una nueva andadura profesional en el grupo Atresmedia, concretamente en La Sexta, con un formato muy novedoso que, sin embargo, no tuvo demasiada repercusión. El pasado verano el coach volvió a la pantalla de la mano de Cazadores de trolls, programa en el que el presentador ayudaba a víctimas del acoso online. Ahora, Antena 3 ha confirmado el inicio de las grabaciones de un nuevo reality en el que García Aguado ejercerá de maestro de ceremonias. En La isla , adaptación de un formato de aventura extrema de éxito internacional, catorce concursantes lucharán por sobrevivir sin ningún tipo de ayuda. Además, darán cuenta de sus logros o fracasos a través de cámaras personales, de modo que no tendrán ningún equipo de producción siguiéndoles.

Un mes, catorce personas y un único lugar alejado del mundanal ruido conforman los ingredientes principales de la adaptación televisiva del programa La isla de Bear Grylls. En esta ocasión, el formato llega a nuestro país de la mano de Atresmedia y la productora Shine Iberia que se encargarán de mostrar cómo es el día a día de los participantes en un ambiente extremo.

Pese a que las grabaciones se realizarán en una isla tropical del Pacífico, los concursantes no lo tendrán fácil para sobrevivir. Estarán solos, no tendrán agua, ni alimentos, ni refugio. Tendrán que buscar todo lo necesario para aguantar durante el mes que dura La isla.

Lo que parecería una isla paradisíaca se podría convertir en su peor pesadilla. Todo a su alrededor será hostil si los intrépidos dejan que el desánimo se apropie de ellos. Porque no tendrán rivales ni nadie contra quien competir, solo lo harán contra ellos mismos. Para ello, llevarán una cámara encima donde grabarán su experiencia, sus frustraciones y sus logros. De hecho, entre los catorce concursantes habrá cuatro personas que ejercen como cámaras profesionales de televisión. Uno de ellos forma parte del equipo de El hormiguero como técnico audiovisual desde hace once años. Sin embargo, algunos candidatos han decidido no participar en el reality debido a las condiciones tan extremas.

La islaes un espacio basado en el formato original británico de The island with Bear Grylls. El espacio que se emite en Channel 4 desde 2014 ha obtenido una audiencia de más de tres millones de espectadores. Es más, el reality se ha convertido en todo un fenómeno social con un casting multitudinario al que han llegado a acudir hasta 120.000 personas.