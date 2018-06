La lección de 'La otra mirada'

La serie que emite La 1 los miércoles por la noche ha sorprendido a los espectadores. Hay quien la compara con El Ministerio del Tiempo porque pese a no tener unos datos de audiencia destacados (los seis capítulos que se han emitido hasta el momento rondan el 10% de cuota de pantalla), la ficción ha generado una auténtica revolución en las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores que alaban que la cadena pública emita una serie en la que se defienden los valores del feminismo.

El objetivo de La otra mirada es visibilizar el papel de la mujer en los años 20. Para ello cuenta con unos personajes femeninos que se caracterizan por su fuerza y su defensa de las mujeres. Algunos de los temas que ha abordado hasta el momento esta ficción producida por Boomerang TV son el feminismo, la homosexualidad, el derecho a voto de las mujeres y el sexo. De hecho ha sido este último tema el que ha terminado de consolidar a la serie como una de las más aplaudidas de la cadena pública en los últimos tiempos. La semana pasada sus seguidores en redes sociales se mostraron sorprendidos y encantados al mismo tiempo con que por fin La 1 diese cabida a temas como la educación sexual o las relaciones sexuales no consentidas, algo a lo que no estamos acostumbrados a ver en la televisión pública de nuestro país. Además son temas que pese a ser tratados en una serie ambientada en otra época se pueden extrapolar a la actualidad, algo que despierta aún más interés si cabe. Fueron varios los comentarios que pedían que estos capítulos se viesen en las escuelas para educar a los alumnos. De este modo la serie cumple con lo que dijo durante su presentación Josep Cister, responsable de ficción de Boomerang TV: "Buscamos que los espectadores se asomen a la ventana de 1920 para ver cómo hemos evolucionado, o no. Con la historia de estas cuatro mujeres, la serie quiere hacer visible lo invisible, hablar de esas mujeres que no vienen en los libros de texto porque su papel ha sido silenciado durante mucho tiempo". Otro de los factores que ayuda a su buena acogida es su reparto. Las actrices Macarena García, Patricia López Arnaiz, Ana Wagener y Cecilia Freire, las cuatro protagonistas, se han tomado muy en serio el papel de ensalzar la figura de la mujer y esa responsabilidad se percibe a través de su trabajo.

Esta serie ambientada en Sevilla y Madrid ha logrado que La 1 vuelva a tener una ficción destacada en su programación. Después de que finalizase El Ministerio del Tiempo la cadena pública había probado suerte con otras series como Traición o Fugitiva, que actualmente se emite los jueves por la noche y que también ha recibido muchos comentarios positivos por parte de la audiencia al estar protagonizada por una mujer con carácter y que toma sus propias decisiones. Pero ninguna ha logrado la buena aceptación que ha tenido La otra mirada. Todavía faltan por emitirse nueve episodios de la primera temporada de esta serie y sus fans ya piden que se renueve por una segunda por la buena labor que está realizando más allá de la función de entretenimiento.