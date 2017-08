"Si te llega gente que comunica enseguida me pongo de su lado"

Su gran oportunidad fue aquel 50x15 en Telecinco, en 1999, y ha regresado a la misma cadena para animar la noche de los viernes con The Wall, un intenso formato donde los concursantes juegan con los conocimientos, el azar e intuición. Sobera fichó por Mediaset tras una larga trayectoria en Atresmedia y seguirá en First Dates.

-Parecía que usted se había desmarcado de los concursos, pero los concursos le buscan...

-Era una oportunidad. Yo estoy a gusto en First Dates pero este formato me gustó mucho. The Wall es la culminación de ¿Quién quiere ser millonario? y Atrapa un millón.

-Se ha reencontrado incluso con el ritmo del Millonario.

-Así es. Me apetecía. En este formato los estadounidenses van a 55 minutos y nosotros a 90. Esto tiene inconvenientes pero también la ventaja de fidelizar con la historia de los concursantes. 50x15 rompió el estilo y The Wall es una virguería tecnológica.

-¿Un concurso debe tener más azar para ganar en emoción?

-Tal vez sí. Como la ruleta de un casino. Te puede caer la mundial en lo bueno y en lo malo.

-¿Usted es de los que disfruta y sufre con los concursantes?

-No puede ser de otra manera. Yo soy muy empático. Si te llega gente sensible, que comunica, enseguida me pongo de su lado. También me he encontrado con gente que no era así.

-¿A los concursantes malos, los que no son receptivos les pega entonces un capotazo?

-Me ha pasado. El gran éxito de los concursos, y de los realities, son los participantes. Personas que no están contaminadas por la televisión. Los que son transparentes y no buscan postureo. La gente fría, o los que no se lo toman en serio, ni ellos disfrutan ni tampoco el espectador. También puedes vibrar con un concursante que te caiga mal. Soy uno más de casa.

-¿Ha deseado que un concursante perdiera?

-Sí, lo he deseado por dentro.

-¿Conoce a los concursantes antes de empezar a grabar?

-Ya en el Millonario pedía que no quería conocer al concursante ni saber las preguntas. Al tener que conocerlos en el programa despierta mi curiosidad. No me motivaría igual. Al final creo que para el concursante también es mejor.

-¿Por dónde brujulea?

-Se nota pronto. Hago las preguntas de rigor, bromeo algo, y me doy cuenta de quién tengo enfrente. Son muchos años en esto.

-¿Se ha dado cuenta que es usted tras Jordi Hurtado quien lleva más años en concursos en la historia de la TV en España?

-Son 18 años. Me costó un tiempo hallar mi sitio en el Millonario, porque querían que fuera más serio. Lo hice más mío.

-Hasta que llegó usted los presentadores de concursos venían de la animación en la radio.

-En mi caso yo provengo del teatro, que me ayudó mucho. Sigo en las tablas porque lo llevo en la sangre. Estaré dos años con 5 y acción.

-El concurso está grabado en París ¿cómo le ha ido?

-El público estaba encantado, aunque no nos entendieran. Se lo han pasado mejor que con el programa francés.