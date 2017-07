Ocho maneras de hallar pareja en un programa

En un sofá, una cama o un trono. En un restaurante, una isla desierta o una granja. Con desconocidos, con la suegra con capacidad de decisión o con contacto físico desde el primer minuto. La televisión propone formas muy diferentes de encontrar el amor. Desde hace unos años el dating show es uno de los géneros más exitosos de la programación en nuestro país. El último en llegar es Amor al primer beso, un innovador formato que estrena DKISS mañana a las diez y media de la noche y que propone a sus protagonistas conocerse a través de un único beso.

1. Un amor de discoteca. 'Mujeres y hombres y viceversa'. Telecinco.El programa de Emma García lleva ni más ni menos que nueve años en la principal cadena de Mediaset. ¿Qué pareja se puede encontrar? Chicos musculosos o chicas de rotundas curvas sin exigencia de coeficiente intelectual. Probabilidad de éxito. Carnal, garantizada. Para encontrar el amor de tu vida hay que armarse de fe.

'First Dates' es el que más garantías ofrece si lo que se pretende es salir con pareja

2. Medio limón. 'Amor al primer beso'. DKISS.La apuesta estival del canal llega mañana por la noche.¿Qué pareja se puede encontrar? Participantes sin escrúpulos que tendrán que besar a desconocidos y con un exceso de romanticismo al pensar que solo con ese gesto pueden encontrar al amor de su vida. Ilusos. Probabilidad de éxito. Para quien no da prioridad al intelecto, muy alta. Absténganse los aprensivos.

3. Un amor que engorda. 'First Dates'. Cuatro.El programa de Carlos Sobera resiste en la difícil franja horaria del access prime time desde hace más de un año. ¿Qué pareja se puede encontrar? Mujeres y hombres que se sienten perdidos en el camino del amor y necesitan un hombro en el que llorar y alguien que les escuche. Probabilidad de éxito. Sorprendentemente elevada. Hay parejas que se conocieron en el programa y que hoy viven juntos, se han casado o esperan un hijo.

4. Bodas de ensueño convertidas en pesadillas. 'Casados a primera vista'. Antena 3.La cadena ha emitido tres temporadas del dating show. Todavía no ha confirmado si habrá cuarta.¿Qué pareja se puede encontrar? Personas aburridas que no tienen nada mejor que hacer que casarse con alguien a quien no conocen de nada. Inconscientes. Probabilidad de éxito. Imposible. Tras tres años ha quedado demostrado que casarse con un desconocido es un gran error, la mayoría de parejas terminan tirándose los trastos a la cabeza. Menos mal que el programa contempla los trámites de divorcio.

5. Amor sin pudor. 'Desnúdame'. DKISS.El canal ha emitido la primera temporada de la versión española del formato. ¿Qué pareja se puede encontrar? Chicos y chicas a los que el físico les importa por encima de todo y que tienen la habilidad de no sentir pudor y centrarse en la conversación a pesar de haberse conocido en una cama y en ropa interior. Probabilidad de éxito. Para resolver la tensión puede servir. Para enamorarse es mejor ir paso a paso.

6. Las suegras mandan. '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Cuatro.El programa que presenta Luján Argüelles, la Celestina de la televisión, prepara su quinta temporada. ¿Qué pareja se puede encontrar? Chicos que no salen del cascarón y pretendientas que se enamoran sospechosamente rápido. En este caso hay que hablar de tríos, las madres y suegras son las protagonistas. Probabilidad de éxito. Cero. Encontrar el amor con madres de por medio es un desastre asegurado.

7. Fiestas con amor. 'Super Shore'. MTV.Pronto comenzará el rodaje de la tercera temporada ¿Qué pareja se puede encontrar? El amor más esporádico que nace en las fiestas. Probabilidad de éxito. Nula si se trata de amor verdadero. Muy alta si la única pretensión es conocer gente y divertirse a su manera.

8. Chispazos en el loft. 'El amor está en el aire'. Antena 3.El programa de Juan y Medio se canceló al poco de estrenarse y su sección de citas a ciegas no triunfó. ¿Qué pareja se puede encontrar? Parejas muy sosas, insípidas, de esas que aburren hasta límites insospechados. Probabilidad de éxito. Improbable. Excesivamente soporíferos.