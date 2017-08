La moda de rescatar

Los hábitos a la hora de ver la televisión están en continuo cambio. Las cadenas en abierto cada vez apuestan menos por las series españolas. Los horarios de emisión son cada vez más tardíos y la hora a la que finalizan los capítulos no es apta para la mayoría de espectadores. La publicidad que insertan en mitad de los episodios a veces es excesiva. Hay ficciones que se guardan en un cajón entre temporada y temporada y cuando se retoman la audiencia ya se ha olvidado de ellas. Y hay éxitos que las cadenas deciden no renovar porque económicamente no les compensa aunque sus seguidores los reclamen. A estos formatos les ha salido un salvador, las plataformas y los canales de pago. En los últimos tiempos se han dado varios casos en los que estas plataformas rescatan series de éxito y le dan una continuidad introduciendo algunos cambios en las tramas y en el reparto.

En diciembre del año pasado Velvet se despidió para siempre de la audiencia en Antena 3 superando los cuatro millones de espectadores. Movistar+ ha sabido ver el tirón de la serie y en febrero anunció que había llegado a un acuerdo pionero en nuestro país por el que le compraba los derechos a Atresmedia. La nueva etapa de la serie de Bambú Producciones, que se encuentra en plena fase de rodaje, llegará a la plataforma de pago el 22 de septiembre. El espíritu de la ficción protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre se mantendrá, pero habrá cambios como el nombre, ahora se llama Velvet Colección, la ubicación, esta temporada se centrará en Barcelona, o la retirada de actores tan importantes en la historia como Miguel Ángel Silvestre, Cecilia Freire y Paula Echevarría, que solo aparecerá en los primeros episodios, y la incorporación de otros como Imanol Arias, Fernando Guallar, Adriana Ozores o Andrea Duro.

Las nuevas etapas de las series traen cambios en las tramas y en el reparto

Algo parecido ha ocurrido con Vis a Vis. El final de la segunda temporada en Antena 3 dejó a sus espectadores con ganas de más. La serie se despidió con un récord, el de más de ochenta mil comentarios en redes sociales durante la emisión del último episodio. El canal de pago Fox no ha querido desaprovechar la oportunidad de continuar con la trama de las presas y ha llegado a un acuerdo con Atresmedia y la productora Globomedia, que continuará al frente del proyecto. Los nuevos capítulos llegarán al canal el año que viene y entre los cambios más sonados está la ausencia de Maggie Civantos, la protagonista, por incompatibilidad de proyectos. La actriz que da vida al personaje de Maca solo estará en los dos primeros episodios para dar paso a las nuevas tramas que ocurrirán en Cruz del Sur y de las que todavía no se ha desvelado ningún detalle.

El Ministerio del Tiempo es una de las series españolas que mejores críticas ha obtenido en los últimos tiempos. Pero la ficción que se emite en La 1 no ha conseguido los datos de audiencia esperados y pese a su calidad y a sus fieles espectadores la pública no estaba dispuesta a mantenerla. Gracias a Netflix llegó a finales de 2016 la confirmación de la tercera temporada de la serie. La plataforma, RTVE y Onza Producciones cerraron un acuerdo para coproducir la ficción y por el que los usuarios que Netflix tiene por ciento noventa países podrán disfrutar de El Ministerio del Tiempo una vez que la emisión de los episodios de la tercera temporada finalice en España. En julio la primera parte de la tercera temporada llegó a su fin en La 1 y se retomará en otoño.