La mujer de rojo de 1975

Detalle

Romina Power, Al Bano y su hija Ylenia. Las parejas se han prodigado poco por el festival. Los holandeses The Common Linnets rozaron la victoria en 2014 y ejercieron el efecto llamada para repetir fórmula. Desde 1956 sólo han ganado dos parejas: el matrimonio danés de Grethe y Jorgen Ingmann, en 1963; y los noruegos de Secret Garden, ganadores en 1995 con el instrumental Nocturne. Otro matrimonio, el de Romina Power y Al Bano, participó dos veces por Italia en Eurovisión: en 1976, cantando en inglés, con We’ll live it all again. Y en 1985, con Magic, oh, magic (foto), con su hija Ylenia, trágicamente desaparecida años después, en los coros. En ambos casos fueron séptimos.