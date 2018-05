La mujer de rojo de 1975

Eurovisión los terminó de unir. Se separaron de Mocedades un año antes de que el resto de Urangas dieran la campanada en el festival de 1973 (con Eres tú) y se casaron dos años después tras no tener tanta fortuna en su paso por el escenario eurovisivo (con Tú volverás, un canto a las emigrantes). Sergio y Estíbaliz, novios y residentes en Bilbao, habían sido hasta ahora la única pareja española, chico y chica, en Eurovisión hasta que Cupido halló a Alfred y Amaia, Almaia, en la academia de OT. Cantaron City of stars y a su vez enamoraron al joven público del programa de La 1. De ahí a que el coriano Raúl Gómez se inspirara para Tu canción mediaba poco y esa historia de amor, entre el talent y el reality, es la que la audiencia ha llevado en volandas con destino a Lisboa. Lo malo era lo mejor. Optaremos con una balada parecer llegar en contramano.

Durante más de 40 años ninguna otra pareja por España había probado suerte. Los novios bilbainos no tuvieron que pasar ningún trámite. Fueron elegidos por la dirección de TVE con el objetivo de repertir el estilo de Mocedades y con el compositor festivalero más atinado de la época: Juan Carlos Calderón. Repetiría en los 80 con Paloma San Basilio y Nina, sin alcanzar su suspirada victoria que se le escapó por migajas con Eres tú.

Sergio se libró de unos cuantos meses de mili gracias a la actuación en Estocolmo

Sergio Blanco estaba haciendo la mili cuando la patria lo llamó para representar a España en Estocolmo (había ganado Abba en 1974). La promoción de Tú volverás y esta actuación en Suecia le permitió ahorrarse unos cuantos meses de cuartel a este joven vasco de por entonces 27 años. Ella tenía 23. En sus interpretaciones de entonces tienden al aspecto inocentón y pavo como los Almaia, más novatos en el gremio y más jóvenes que sus antecesores: él tiene 21 y ella, 19. Los tiempos son bien distintos, aunque nunca constó que Sergio se resbalara con un regalo inoportuno a su prometida.

No eran años de tentar a la suerte con incorrecciones. El régimen franquista se hallaba en su agonía literal y el desprestigio y la antipatía se cernían sobre la última dictadura de la Europa occidental. Si Eurovisión había servido en los años anteriores a airear la imagen de España y a ir introduciendo el país en la normalidad continental, el ambiente diplomático de 1975 no era propicio así que la canción española lo tuvo bien difícil para destacar entre los jurados repartidos por el mapa. Sergio y Estíbaliz fueron décimos, un puesto que ya quisiéramos para Alfred y Amaia dentro de una semana, pero que en el caso de la pareja vasca supo, injustamente, a fiasco.

No lo tuvo fácil la pareja de 1975. A Estíbaliz le ordenaron que se quitara el vestido rojo que llevaba en los ensayos. Era demasiado chillón en el adusto escenario aunque siempre quedó en el aire si fue una exigencia desde altas instancias (en España, de todas formas, no se iba a retransmitir en color). En aquellos días de Estocolmo los suecos se quejaban en manifestaciones contra el desembolso del festival y también protestaban contra Franco. José Luis Uribarri hablaba de lo bien que había caído la pareja, pero el ambiente en torno a la delegación española no se intuye favorecedor, por muy innovador que hubiera sido su videoclip visionario de karaoke. La cantante de las trenzas apareció con el traje claro que llegó a remedar Martes y Trece; y Sergio, novio de traje, corbatón y chaleco, no tuvo con su voz su mejor noche. En los coros, la portuense Merche Valimaña, la española que más veces ha ido a Eurovisión. Alemania (como siempre), Irlanda, Yugoslavia, Israel o Mónaco nos votaron en un festival que ganó Holanda por estrecho margen al Reino Unido, cantando ambos países en inglés.

Tú volverás no fue un nuevo Eres tú y a Sergio y Estíbaliz les costó remontar hasta entrados los 80. En aquel año de Mocedades participó por cierto la pareja más encantadoramente hortera de estos seis decenios de festival: los belgas Nicole y Hugo. Con Baby, baby fueron últimos. Aquel fracaso acabó siendo un triunfo que a día de hoy aún rememoran los eurofans.