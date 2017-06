Cuando los narcos en Galicia jugaban al dominó

La historia de Galicia no estaría completa si no se hablara de contrabando y narcotráfico, dos mundos entrelazados que tuvieron su máximo apogeo en los años 80. El contrabando de tabaco era algo instaurado y aceptado por la sociedad gallega y conforme fueron pasando los años los contrabandistas dieron el salto al tráfico de drogas, convirtiendo a Galicia en el puerto de entrada del 80% de la cocaína que se distribuía a Europa. No había embarcación que no fuera controlada por uno de los narcos más afamados de la región, Sito Miñanco, personaje interpretado por Javier Rey (Velvet, Hispania) en la nueva apuesta de ficción de Antena 3, Fariña, actualmente en rodaje en Galicia.

El productor ejecutivo Ramón Campos, de Bambú, confiesa que Fariña es la deuda pendiente que tenían con la historia de su tierra, y asegura que la serie "no es un historia de amor, ni hay preciosismos. Se trata de una historia real que hay que bajarla y contarla desde el estómago". También afirma que los narcos que aparecen en ella nada tienen que ver con los de Pablo Escobar: "los de Escobar usaban metralletas, en cambio los narcotraficantes gallegos jugaban al dominó en un bar, mientras hablaban de miles de millones de pesetas".

La nueva producción de Atresmedia Series no pretende hacer héroes a aquellos que dedicaron sus vidas y sus esfuerzos a hacer negocio con la droga, más bien busca contar la historia tal como fue, sin dar una cara amable de la situación que se vivió. La directora de ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, explica "que la realidad supera la ficción, y fueron un grupo de hombres y mujeres los que hicieron de Galicia el epicentro del narcotráfico y la delincuencia trayendo a todos de cabeza".

El elenco está compuesto por más de 120 actores, en su mayoría gallegos, como Tristán Ulloa (La embajada), que da vida a un guardia civil; Celso Bugallo, padre de Sito Miñanco; Xosé Antonio Touriñán, que encarna a Paquito Charlín; Marta Larralde, que es la primera mujer de Sito; y Tamar Novas, que hará de Roque, amigo y socio de Sito. Todos ellos han traído consigo al rodaje experiencias propias que vivieron en su adolescencia, cuando era común ver a alguien chutándose en un portal o morir por culpa de las drogas. Ulloa, por ejemplo, describe como "pornográfica" la situación de entonces, por la obscenidad con la que los narcos campaban a sus anchas.

Estos días se están rodando los diez capítulos que componen la primera temporada, que abarcará desde el año 1979 hasta la operación Nécora. Si la serie funciona, se rodará una segunda entrega que comprenderá desde Nécora hasta la actualidad, como ha adelantado Ramón Campos. La grabación se desarrollará enteramente en Galicia, en localizaciones naturales, para dotar del máximo realismo a la serie, y durará hasta el mes de noviembre.